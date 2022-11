Un septième volume pour la saga« Millénium »

"C’était plutôt facile d’accepter le projet, indique, dans un entretien à l’AFP, la romancière, qui ne cache pas sa sympathie pour la hackeuse Lisbeth Salander, l’un des personnages principaux de la saga. Nous avons des sujets en commun, par exemple la violence, celle qui court à travers la société, entre les hommes, à l’échelle internationale", dit-elle.

Écoulée à plus de 100 millions d’exemplaires, publiée dans plus de 50 pays dans le monde et adaptée à plusieurs reprises au cinéma, la saga Millénium est l’un des plus grands cartons d’édition du XXIe siècle, conjugué à un destin tragique.

Journaliste d’investigation spécialiste des mouvements d’extrême droite, Stieg Larsson est décédé d’une crise cardiaque en 2004, juste après avoir rendu ses trois premiers manuscrits. Il n’aura donc jamais connu la fortune ni vu le succès de son œuvre, tout comme sa compagne Eva Gabrielsson, exclue de la succession car le couple n’était pas marié.

Grand Nord suédois

Pour cette troisième trilogie, Karin Smirnoff entend "continuer en respectant ce qui a déjà été fait" tout en ajoutant son "propre point de vue dans les trois livres".

Dans ce septième opus, c’est dans le Grand Nord suédois que Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander vont poursuivre leurs aventures. Placer l’intrigue à plus d’un millier de kilomètres de Stockholm, c’est l’occasion aussi de pointer les injustices subies par la région.

Cette terre ancestrale des peuples autochtones Samis connaît depuis quelques années un bouillonnement industriel, notamment pour l’exploitation de ses ressources naturelles.

La quinquagénaire attend désormais le verdict des lecteurs. "J’ai écrit le dernier mot il y a trois semaines. Pour moi, c’est trop près, je ne peux pas décider si c’est bien", hésite-t-elle.