Salvatore Minni écrit des thrillers pour adultes, deux ont été publiés, un troisième arrive en mars et il vient de publier son premier livre pour enfants, Mystère en Belgique - Le Manoir hanté. "C’était un défi pour moi, dit l’auteur qui est aussi un des trois co-organisateurs du festival. Je me suis demandé, comment moi qui écris des horreurs pour les adultes j’allais réussir à m’adapter. Je devais me rappeler j’écris pour les enfants, il ne faut pas oublier. Et au final, je me suis beaucoup amusé".

Le grand méchant loup et la vilaine sorcière

Dans tous les contes, les dessins animés, il y a des méchants. Tout est question de limites subtiles pour "frissonner gentiment" comme dit l’auteur pour apprivoiser ses peurs, sans traumatiser les enfants. Parce que toute la limite est là : jusqu’où faire un peu peur mais pas trop ?

Faire peur sans traumatiser

Pour un nouvel auteur jeunesse comme Salvatore Minni, le rôle de son éditrice a été important. Adrienne Heymans, éditrice chez Auzou l’a guidé dans l’écriture. "On fait très attention à notre cible. Les enfants adorent se faire peur, c’est important d’exprimer ses peurs, de les connaître, mais il ne faut pas les traumatiser. Il n’y a pas de recette miracle, mais c’est important que l’enfant reste dans sa zone de confort. On est dans l’imaginaire avec des personnages comme le loup-garou, les vampires ou sur ce que les enfants croient, les fantômes… pas sur ce qui se passe vraiment. On ne va pas parler de meurtre, de kidnapping, de choses trop réelles parce qu’après, c’est très compliqué de les rassurer derrière. Alors qu’avec l’imaginaire on peut dire, les fantômes n’existent pas, les vampires n’existent pas... C’est important que quand on referme le livre, l’enfant ne reste pas avec ses angoisses."

Il faut aussi, pour un éditeur jeunesse, quel que soit le type de livre, être attentif aux risques de mauvaises interprétation, "qui ne vient pas forcément de la volonté de l’auteur, mais qui peut être mal compris ou sous entendu par les enfants". Ou encore aux stéréotypes, ou à ne pas citer des marques, "les enfants s’identifient aux personnages, on ne veut pas les pousser à la consommation."

L’imagination fertile des enfants

Dans l’histoire de Salvatore Minni, qui est le début d’une série qui emmènera son héroïne à Bouillon, notamment, on rencontre Lisa, une petite fille curieuse et effrontée qui embarque son frèr e dans un manoir hanté. "C’est ma petite nièce de 8 ans qui m’a inspiré le personnage. Elle a peur des ombres, elle imagine qu’elles vont l’attraper. A cet âge là, les enfants ont l’imagination fertile. On touche au fantastique, au surnaturel, à l’imaginaire. Alors que les adultes se font peur avec des faits de société, des crimes, des problèmes de santé mentale..."