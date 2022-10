Le destin tragique de la fille de l’ogre

L’auteure connaît bien l’île: elle y vit une bonne partie de l’année, elle y a consacré des guides et une autre grande saga historique, Les Déracinés. Elle s’est intéressée au destin de cette femme parce qu’on parle toujours d’elle en tant que "fille de" ou "femme de". Elle a été l’épouse de Porfirio Rubirosa, diplomate, grand séducteur, marié plus tard avec Danielle Darrieux. Mais la première question au départ de ce livre a été: "Comment on se construit en tant que fille de dictateur ? Il y a plusieurs livres écrits sur le sujet et il n’y en a pas beaucoup qui s’en sortent bien."

"Elle est la"fille de", la"femme de"mais c’est un peu le lot des femmes à l’époque et dans cette société là particulièrement. Dans le contexte de l’époque, en 1915 la République Dominicaine, une société très cadenassée, où une jeune fille ne peut pas voir un garçon dehors sans un chaperon… Elle vient d’une famille de la campagne qui va se propulser au sommet de l’État, alors que les couches de population sont bien séparées."

Si la vie de Flor de Oro est si passionnante, c’est aussi parce qu’elle est le reflet du siècle passé qu’elle a traversé: elle a été témoin du début du régime nazi en Allemagne, des folles nuits new-yorkaises, du Swinging London, elle a été attachée culturelle à Washington…

Mais au delà de l’aspect historique et personnel de l’histoire de son héroïne, le roman de Catherine Bardon a quelque chose de très universel, finalement. "C’est un itinéraire de femme qui va être en quête de l’amour de son père. Une relation père fille qui est distordue, qui est perverse d’une certaine façon. C’est aussi la relation d’une femme à un dictateur, puis c’est une trajectoire de femme qui va rechercher l’amour toute sa vie. Ca dépasse la simple histoire de la République dominicaine."

Catherine Bardon, «La Fille de l’ogre», Les Escales, 368p.