Noémie a atterri là contre son gré. Flic aux stups de Paris, elle a été gravement blessée lors d’une intervention. Le visage détruit. La psycho vacillante, hésitant à reprendre sa vie de flic. Cette mutation dans l’Aveyron, a priori temporaire, est clairement une mise à l’écart. Elle va devoir apprivoiser sa nouvelle vie, son nouveau visage, sa nouvelle équipe et mener à bien une mission dans laquelle certains notables du village sont impliqués.

Un dessin nerveux

Nous écrivions déjà en 2019 ce résumé de Surface, excellent polar d’Olivier Norek. Comme l’auteur aime à le préciser, c’est plus qu’un polar : "C’est un roman noir, construit autour d’une enquête policière." Désormais adapté en BD, Surface ne laisse pas indifférent, avec un dessin nerveux pour une histoire toujours aussi glaçante. "Les scénariste et dessinateur se sont approprié mon roman. Je suis juste intervenu sur la lisibilité, le suivi de l’histoire et surtout sur les dialogues", précise Olivier Norek.

Avec un côté humain encore plus puissant que dans l’œuvre originale. Les auteurs se sont attardés sur le traumatisme vécu par Noémie Chastain et son visage défiguré. Sur sa reconstruction aussi. Au plus profond de son âme. Il en résulte une BD puissante, haletante, avec une héroïne attachante, bouleversante.

D’autres projets

Olivier Norek multiplie les projets: "On me dit souvent que j’ai une écriture cinématographique. J’ai mené plusieurs projets au cinéma, à la télé (NDLR: Surface sortira aussi en série). Puis la BD. Le but est de faire une version BD de tous mes livres avec à chaque fois un dessinateur différent pour avoir une proposition visuelle variée. Le prochain sera Entre deux mondes. "

Olivier Norek sera présent ce week-end des 29 et 30 octobre au Salon de l’Iris noir à Bruxelles, seul festival belge consacré au polar avec, cette année, Franck Thilliez comme parrain.

Olivier Norek, Matz et Luc Brahy, « Surface », Michel Lafon, 136 p.