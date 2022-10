Après Babyface et Le ciel de Samir, Marie Desplechin s’aventure une nouvelle fois dans cette préadolescence qu’elle apprécie tant.

Avec Pour Lily, c’est l’amitié, parfois tissée de façon contrariée, qui va aider les jeunes héros à faire face à la vie parfois difficile.

+ LIRE NOTRE INTERVIEW: Marie Desplechin avant l’âge bête

Les sorties du mois

« Quand Cornebidouille était petite » de Pierre Bertrand et Magali Bonniol (***)

On peine à le croire, mais l’affreuse sorcière Cornebidouille fut, un temps, une gentille et jolie princesse.

C’était sans compter sur sa tante Cracrabidouille qui, bien décidée à en faire sa digne héritière, lui fit boire une mauvaise soupe qui la transforma en cette affreuse créature que l’on connaît. Un préquel bien amené.

Pierre Bertrand et Magali Bonniol (ill.), « Quand Cornebidouille était petite », L’école des loisirs, 5 ans.

« C’est l’automne, petite oie ! » d’Elli Woollard et Briony May Smith (***)

L’été touche à sa fin et la petite oie voit tout autour d’elle les animaux se préparer pour l’hiver. Mais elle, elle n’a rien à faire: elle ne connaît pas d’autres oies et ne sait pas qu’elle aussi a quelque chose à préparer…

Une histoire poétique qui montre que chacun doit trouver sa place dans le monde. Le tout sur fond de magnifiques couleurs automnales.

Elli Woollard et Briony May Smith (ill.), Gallimard Jeunesse, 4 ans.

« Les Quiquoi et la véritable histoire d’Halloween (à peu près) » de Laurent Rivelaygue et Olivier Taillec (****)

Encore une aventure bien rigolote pour les Quiquoi. Cette fois, ils se préparent à aller récolter des bonbons pour Halloween mais ça s’annonce compliqué: Boulard, qui s’est fait un masque avec une tranche de jambon, attire un monstre fort peu sympathique. Il les mène à l’inventeur d’Halloween, qui n’a plus de dents à cause des sucreries…

Toujours déjanté.

Laurent Rivelaygue et Olivier Taillec (ill.), Actes Sud Junior, 6 ans.

« Mystère en Belgique, Le manoir hanté » de Salvatore Minni (***)

Lisa et Lucas sont frère et sœur et vivent à Bruxelles, en face du manoir Horta, abandonné depuis belle lurette. Mais un soir, une lumière attire leur attention… Il ne leur en faut pas plus pour leur donner envie de mener l’enquête.

Voilà une super-idée: placer une intrigue classique au cœur de la capitale et de lieux bien connus des habitants.

Salvatore Minni, « Mystère en Belgique, Le manoir hanté », Auzou, 6 ans.

« Enquête au clair de lune: mystère au manoir » (***)

Jessie et Scott ont rendez-vous dans le manoir McGregor. Au XVIIIe siècle, il y avait caché son trésor afin qu’il ne soit jamais découvert par ses ennemis.

C’est à présent aux lecteurs d’aider les deux amis à collecter les indices disséminés dans chaque double page grâce à la black light fournie. Ils pourront ainsi résoudre l’énigme et retrouver le trésor.

Super-amusant à faire dans l’obscurité.

Collection « Enquête au clair de lune: mystère au manoir », Fleurus, 7 ans.