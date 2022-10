Des «Belgiques» pour dire la Belgique

Parfois, ce sont de pures fictions, mais pouvant être riches d'un fond personnel. "Cela ne me gêne pas, commente Xavier Vanvaerenbergh, pour autant qu'il y ait toujours de l'universel." En d'autres mots: que ce ne soit pas trop nombriliste pour que ça parle à tous. Tout un art.

La Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient le projet

Ce n'est pourtant pas cet éditeur passionné, dont le nom de la maison signifie "village" en breton, qui a eu cette brillante idée éditoriale, mais le Liégeois Marc Bailly, ancien directeur de revues et créateur de prix rencontré dans un jury. Alléché, sans être totalement convaincu, Xavier Vanvaerenbergh tâte le terrain du côté de la Promotion des Lettres de La Fédération Wallonie-Bruxelles qui, enthousiaste, décide de soutenir le projet.

C'est ainsi que les trois premiers titres, signés Luc Baba, Alin Dartevelle et Vincent Engel (actuel directeur de la collection), paraissent à l'automne 2017. Leur format est celui type Actes Sud, assez étroit, et ses admirables couvertures monochromes, dues à Eva Myzeqari, s'imposent par leur qualité graphique. Ce sont d'authentiques œuvres picturales d'où émerge un élément symbolisant l'esprit du recueil: un poste de télévision (Jauniaux), un train (Yves Willems), un chat à lunettes (Andriat), un cycliste (Laurent Demoulin), une plage (Marc Quaghebeur), et d'autres motifs moins précis et toujours hautement poétiques.

La lecture de ses volumes de 100 à 150 pages chacun offre-t-elle un portrait de la Belgique? Plutôt des portraits. Leur ambition n'est en effet ni proprement historique (même si certains textes le sont) ni sociologique (même si cette dimension peut être présente). Mais ils racontent comment ce petit pays pénètre l'imaginaire d'hommes et de femmes de générations diverses qui ont choisi l'écriture comme moyen d'expression. Chacun s'y reconnaîtra forcément.

Myriam Leroy: constat sombre

Dans la plus longue nouvelle du recueil de la journaliste et écrivaine, un ministre est accusé de harcèlement sexuel, sans savoir par qui. Dans d’autres, il est question de fausses accusations sur fond de pédophilie ou d’abus sexuel. Ailleurs, une jeune fille venue à l’hôpital pour un œdème va de déconvenue en déconvenue. Ces situations dont la noirceur est tempérée par quelques touches d’humour sont très bien décrites.

Rose-Marie François: enfance retricotée

À la fillette qui lui demande de dessiner la Belgique, elle tend un gribouillage. "C’est exactement comme ça que je la vois, acquiesce l’enfant: un écheveau à démêler pour me retricoter un pays." Avec émotion et recul, l’autrice née en 1939 "retricote" dans plusieurs textes sont enfance hennuyère: l’exode, sa mère jouant du violon, son amour des langues et du chocolat, ses amitiés d’écolière, l’importance de l’Italie…

Grégoire Polet: nouvelles miniatures

C’est dans des cafés bruxellois (cités en fin d’ouvrage) que l’auteur qui a vécu à Barcelone a trouvé l’inspiration de ces textes d’une à quatre pages. Au fil de saynètes tour à tour légères ou plus graves, qu’on soupçonne davantage vues ou vécues qu’imaginées, cet observateur avisé entraîne le lecteur à la rencontre de personnages du quotidien, parfois étonnants, souvent croisés (ou entendus) dans des cafés, évidemment.

Marc Quaghebeur: tombeaux artistiques

L’ancien directeur des Archives et Musée de la Littérature à Bruxelles rend hommage à des personnalités qui ont imprégné leur art, mais qu’il ne nomme jamais: une femme de théâtre morte en 1999, une peintre fille de déporté, une Tournaisienne marquée par les années d’Occupation… Il arpente également le Zwin où un enfant, peut-être lui-même, s’émerveille aux côtés de son père, tout en croisant des douaniers.

Tuyêt-Nga Nguyên: devenue Belge

Cette Vietnamienne venue à 18 ans à Bruxelles a appris à devenir Belge. Dans ce recueil un peu plus ancien, elle s’étonne de la division linguistique, consolée par "le bon sens des gens de la rue". Elle se promène sur la page d’Ostende (où tout est "royal") et raconte sous une forme romanesque son arrivée à l’ULB pour ses études. Elle revit aussi les attentats de Bruxelles et de Zaventem à travers le destin d’un couple.