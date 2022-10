Lucas Belvaux en primo-romancier

À ce titre, le premier roman de Lucas Belvaux, l’un des meilleurs réalisateurs belges ( 38 témoins, Pas son genre, Chez nous.), surprend par son ambition littéraire. Dès la première page faite de phrases très courtes, parfois un seul mot, Les Tourmentés agrippe le lecteur par le col et ne le lâche plus avant son dénouement. Le style est dense, âpre, jamais relâché, pour traduire au plus juste les questionnements souvent douloureux des personnages.

"Si je vous proposais de mourir pour vos enfants, là, tout de suite, vous accepteriez ?" Cette question, une riche veuve d’une quarantaine d’années la pose à Skender, un ancien légionnaire et mercenaire devenu SDF. Et père de deux garçons qu’il ne voit que rarement. C’est Max, le chauffeur, qui a présenté à sa patronne celui dont il fut le supérieur sur plusieurs terrains d’action. La vie de ce déclassé, Madame l’estime à trois millions. Elle lui propose une chasse à l’homme dans une réserve de quinze mille hectares en Roumanie où son mari traquait l’ours et le loup. Ce gibier d’un genre particulier devra survivre un mois. Ou mourir.

Alternativement, nous entendons la voix de chacun des protagonistes, devenant les témoins de leurs tourments intérieurs. Skender, qui était à deux doigts de se jeter dans la Seine pour ne pas voir ses fils le "renier", se sent revivre dès qu’il reçoit son premier million. Il achète une voiture, des vêtements élégants, et une conduite. Son ancienne femme le laisse revoir Jordi et Dylan, qui prennent aussi la parole. Il en oublierait presque son pacte. Max, lui, culpabilise d’avoir envoyé à une mort certaine son ami avec qui il a partagé tant de choses. Quant à Madame, on ne sait trop ce qui l’anime, sinon qu’elle "aime le tir autant que la chasse". Et que ce jeu est une manière pour elle de tromper son ennui. Mais est-elle certaine de gagner ?

Lucas Belvaux, « Les tourmentés », Alma, 342 p.