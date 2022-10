Elles sont aides à domicile, auxiliaires de vie ou aides soignantes. Elles s’appellent Valérie, Marie-Basile, Angélique… Si la crise Covid a mis en lumière le caractère essentiel de leurs métiers, ces femmes sont très vite retournées dans l’ombre.

Invisibilisées, sous-estimées, le photographe et documentariste français Vincent Jarousseau est allé à la rencontre de ces "femmes du lien" pendant deux ans, pas loin de chez nous: dans un territoire rural du nord de la France et en région parisienne.

Il leur consacre un livre étonnant, alliant documentaire photo et BD (avec les dessins de Thierry Chavant), qui dresse le portrait humain de huit d’entre elles. Une immersion dans le travail de celles qui sont 3 millions en France.

Vincent Jarousseau, une femme du lien, c’est quoi ?

C’est une femme qui travaille dans l’humain, le service à la personne, le médico-social. Il y a 50 ans, la plupart de ces tâches étaient effectuées bénévolement. Elles se sont professionnalisées avec l’avènement du salariat féminin. Ces femmes du lien ont permis à d’autres d’avoir une ascension professionnelle. C’est la cadre qui confie ses enfants à la nounou.

Pourquoi ce livre ?

Cela fait 10 ans que je vais à la rencontre de la France populaire, celle des oubliés. Et j’y ai croisé ces femmes. Quand le mouvement des gilets jaunes a éclaté, elles étaient sur les ronds-points. Je savais que c’était des fonctions sous-payées, très peu reconnues, visibles ou syndicalisées. Or, c’est la nouvelle classe ouvrière. Ce livre participe à la reconstitution des imaginaires. Et la reconnaissance passe par ces imaginaires. Ces femmes ont besoin d’exister.

Ces métiers sont à 90% féminins, pourquoi ?

Il y a une raison anthropologique. Chaque chapitre du livre est introduit en BD. Ces femmes y racontent leur enfance. Ça permet de comprendre pourquoi elles font ces métiers. L’une gardait les enfants du quartier, l’autre s’occupait de sa grand-mère handicapée. Il s’agit souvent d’une assignation de genre à effectuer les tâches domestiques.

Leurs conditions de travail sont difficiles. Pourtant, jamais elles ne se plaignent.

Elles ont des horaires compliqués, elles passent des heures dans les transports, ont des bas salaires… Une aide soignante a aussi un taux d’accident de travail supérieur de 40% à un ouvrier du bâtiment ! Et elles ne se plaignent pas. Elles sont fières de leur travail.

Elles répètent souvent qu’elles ont fait des études.

Il y a une rage de ces femmes à dire que ce qu’elles font, c’est un métier, pas du bénévolat. Des métiers qui demandent énormément d’intelligence cognitive, de la technicité, de la finesse,…

Pourquoi sont-elles si invisibles dans la société ?

Il n’y a pas de collectif de travail. Elles bossent seules aussi. Et ces métiers sont extrêmement morcelés.

La situation est-elle la même à la ville qu’à la campagne ?

En ville, ces femmes sont plus noyées dans la masse, encore plus invisibilisées qu’à la campagne où une femme sur trois travaille dans ces métiers. Elles ont par contre toutes un point commun: le don de soi. Elles lavent, soignent, prennent soin du vivant. Ce sont des professions d’avenir.

Dans quel sens ?

Les besoins de prise en charge vont croissant. Demain, on aura besoin de plus d’entraide et ces métiers devront être revalorisés. Or, le politique ne prend pas en charge cette question. On en parle que quand il y a des scandales dans les Ehpad. Les assistantes familiales étaient 50 000 en France il y a 10 ans. Elles ne sont plus que 40 000. Et l’âge moyen est de 57 ans…

Quel risque si rien n’est fait ?

Le système ne pourra pas tenir. Ces femmes portent notre pays à bout de bras. Aujourd’hui déjà, il y a des pénuries de main-d’œuvre et des refus de prise en charge. J’ai peur d’un recul en arrière et qu’on fasse reposer ces charges sur les aidants proches. Ce n’est pas la solution. L’autre risque est de tendre vers une moindre exigence des qualifications pour ces métiers.

Dans votre travail, une phrase, une image vous a marqué ?

La phrase "heureusement que vous êtes là", adressée souvent par les bénéficiaires à ces femmes.

« Les femmes du lien », V. Jarousseau, Ed. Les Arènes