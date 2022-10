Franck Bouysse sort "L'homme peuplé" et nous emmène au cœur de la nature mystérieuse

"Toute œuvre est construite autour d’une ou deux obsessions de son enfance, pense Franck Bouysse, qui a connu le succès en 2019, à 53 ans, avec son douzième livre, Né d’aucune femme. Il faut écrire quand c’est vraiment une nécessité profonde, quelque chose qui vient de soi, ne se nourrit pas de l’air du temps. Je crois vraiment qu’on porte ses livres. Ils sont déjà écrits dans ma tête, il faut qu’une émotion fasse surgir une image, qui devient une phrase qui se décline pour faire un roman. Il ne s’agit pas d’inspiration, je vais puiser au fond de moi."

Juste une mésange

Chez lui, chaque nouveau roman ne part donc pas d’une idée préconçue ou d’une envie de raconter quelque chose, mais d’une image. Pour L’homme peuplé, c’était une mésange perchée sur le rebord d’une fenêtre. Un homme l’observe.

Franck Bouysse ne sait pas qui il est, il va le découvrir au fil de la rédaction. "Écrire, c’est une absence à sa propre peau, on laisse la place aux personnages." Cet homme s’appelle Caleb et est le voisin d’Harry. Personne ne le voit jamais. Depuis la mort de sa mère, il ne sort quasiment plus de chez lui. Pourtant, Harry est convaincu qu’il s’introduit dans sa maison, jusque dans son bureau. Ils semblent s’épier, sans jamais se croiser. Dans cet étrange compagnonnage qui s’installe entre eux deux, interviennent deux chiens. Celui de Caleb et celui recueilli pas Harry qui l’empêche d’approcher de la bâtisse de son voisin. Serait-ce le même ?

Dans ce roman prenant empreint de fantastique, l’auteur brouille les pistes en jouant sur plusieurs temporalités. Dans le présent, Harry rencontre Sofia qui tient l’épicerie-tabac du village. Silencieuse et énigmatique, elle évite de répondre à ses questions, pourtant prudentes. Le passé montre Caleb sous la férule féroce et possessive de sa mère, refusant de lui avouer qui est son père, faisant de lui un enfant, puis un adulte renfermé et perturbé. Devenu orphelin, il ne cesse d’être habité par cette présence qui lui parle, le sermonne, le culpabilise.

"Rejeter l’humanité, ce n’est pas une volonté chez lui, il a été élevé comme ça. Ce n’est pas par choix qu’il est inscrit dans la solitude. Je viens de ce monde-là", commente Franck Bouysse qui vit dans un village reculé de Corrèze. C’est pour cela que, de livre en livre, il parvient à créer avec une telle justesse ce monde où l’homme est un élément parmi d’autres au cœur d’une nature toute puissante.

Franck Bouysse, « L’homme peuplé », Albin Michel, 317 p. Le livre existe également sous format audio chez Audiolib.