Un « petit » mensonge entre amies

Pascale Robert-Diard connaît bien le monde des tribunaux, elle est chroniqueuse judiciaire pour le journal Le Monde depuis 20 ans. Elle a aussi écrit des livres, tous sur le monde judiciaire, mais c’est son premier roman 100% fiction. "J’ai écrit le livre que j’avais envie d’écrire, dit-elle. J’avais envie d’aller au delà de la salle d’audience, aller dans le cabinet d’une avocate qui devait recevoir et accompagner une jeune fille qui a menti, j’avais envie de plaider. D’être dans la peau de cette jeune fille et de cette avocate."

Elle a menti sur quelque chose de sacré: la parole des femmes et son mensonge se retourne contre elle.

Elle qui a l’habitude d’écrire des histoires vraies, avec les mots des autres et toute la rigueur due à la vérité des faits, elle a ressenti une liberté à la fois "merveilleuse et effrayante" d’écrire une fiction. "On s’expose beaucoup plus parce qu’on donne beaucoup de soi aux personnages, on sort de sa zone de confort et on est plus vulnérable à la critique."

Une jeune fille ordinaire

Mais le sujet du roman, ce n’est pas que le mensonge, "tous les ados mentent. Parce qu’ils sont rentrés trop tard, parce qu’ils sont chez des amis… Les ados mentent tout le temps à leurs parents." Lisa est une jeune fille tout à fait ordinaire, mais ce sont les adultes qui la croient et qui donnent de la portée à son mensonge. "Mon premier titre, c’était Les bonnes intentions - mais ça existait déjà — parce que ce sont les bonnes intentions des adultes qui ont entraîné l’histoire."

A quel moment Lisa dit-elle la vérité ? C’est tout l’enjeu du livre, tout en nuances. On passe par toutes les couleurs, comme Alice, l’avocate: de l’intérêt pour cette jeune fille et son histoire, de l’appréhension, de la peur, ou de l’affection.

Cette histoire aurait certainement été différente avant la vague MeToo, reconnaît Pascal Robert-Diard, car la parole des femmes est aujourd’hui "heureusement" mieux entendue. Mais ça se retourne contre la jeune héroïne de l’histoire, parce que justement, "elle a menti sur quelque chose de sacré: la parole des femmes".

Pascale Robert-Diard, «La petite menteuse», L’Iconoclaste, 234p.