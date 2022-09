Il y a bientôt dix ans naissait Cuistax, un fanzine artisanal créé par un collectif d’illustrateurs bruxellois.

Imprimé à environ 300 exemplaires par numéro, Cuistax propose un contenu à la fois divertissant, drôle et intelligent le tout dans un look délicieusement rétro assuré par une impression en risographie.

+ Lire notre interview: " Cuistax " ou l’art d’avancer ensemble

Les sorties du mois

« Vampire un jour, vampire toujours » de Davide Cali et Sébastien Mourrain (***)

M. Patroulakis vit tout seul dans une drôle de maison. Il ne parle à personne, ne sort jamais et évite la lumière du jour… Normal pour un vampire. Mais un jour, il croise la route de Zoé et sa vie va changer.

Parfois un vampire peut en cacher un autre !

Une belle histoire d’amitié et de mémoire.

Davide Cali et Sébastien Mourrain (ill.), Actes Sud junior, 5 ans.

« L’amie de papa » d’Angela Portella et Léa Mazé (****)

Aujourd’hui, l’amie de papa va passer à la maison et cette petite fille a bien l’intention de la faire rester et de les faire tomber amoureux… Parce qu’ils s’aiment, ça, elle en est convaincue.

Une très jolie histoire de parents séparés vue à travers les yeux d’une petite fille. Sans drame, sans larmes mais avec l’espoir qui jamais ne disparaît.

Angela Portella et Léa Mazé (ill.), Little Urban, 6 ans.

« Le détour » de Rozenn Brécard (****)

Il y a des matins comme ça: on rate le bus pour l’école, on se dispute avec son petit frère trop lent…

Et puis, au détour d’un chemin, on se dit qu’on ira à l’école demain et qu’il faut profiter de ce qui s’offre à nous.

Pas de cloche pour rythmer la journée et un chien qui pue comme invité. Le tout magnifié par des aquarelles rehaussées d’un trait de crayon de couleur.

Une histoire simple comme l’insouciance, la fraternité, la joie…

Rozenn Brécard, La Partie, 5 ans.

« Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore »: du film au texte

Les fans d’Harry Potter se réjouissent de retrouver l’univers magique créé par J.K. Rowling à travers Les animaux fantastiques.

Ceux qui veulent poursuivre l’expérience et découvrir l’envers du décor, apprécieront de retrouver tout cela dans le texte du film disponible dès à présent.

« Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore: le texte du film », Gallimard Jeunesse, 320 p.