« Cuistax », ou l’art d’avancer ensemble

Petite et précieuse production

Petite particularité de Cuistax, il est imprimé grâce au principe de la risographie qui lui donne un look rétro inimitable. "C’est une très vieille technique d’impression japonaise, poursuit Chloé Perarnau. C’est une impression mécanique par pochoir qui donne un fini très artisanal. Pour chaque numéro, nous choisissons deux couleurs principales. L’entièreté du magazine est imprimée dans ces deux couleurs. Certaines pages sont en couleurs pleines, d’autres choisissent de faire se chevaucher les deux couleurs pour en créer une troisième ou des dégradés. Ça donne quelque chose d’unique."

Vu la technique et le temps qu’elle demande, Cuistax n’est imprimé qu’en petites quantités. "On tourne autour des 300 exemplaires par numéro. Une fois qu’il est épuisé, c’est fini, on ne réimprime pas." Et au rythme d’environ un exemplaire par an, autant dire que ceux-ci sont des collectors.

Le collectif lui, bouge au gré des occupations de chacun. Certains le quittent pour mieux y revenir, d’autres l’intègrent en cours de route. "On ne ferme la porte à personne: mais il faut habiter Bruxelles pour en faire partie, c’est notre seul critère, sinon, on n’en sortirait pas."

Véritable plateforme d’échange entre illustrateurs, Cuistax leur permet une certaine visibilité pour décrocher des contrats mais aussi mettre sur pied des expositions autour de certaines thématiques ou encore réaliser des fresques et des commandes. Mais pour le fanzine, ce n’est que du bénévolat. "L’envie de créer un petit objet que l’on peut conserver. On essaie qu’il soit beau et que son contenu soit distrayant, intelligent et amusant. Si on arrive à piquer la curiosité des enfants avec notre travail, alors c’est gagné !"

« Cuistax »: disponible dans certaines librairies à Bruxelles et dans quelques villes wallonnes – www.cuistaxfanzine.com.