« Désormais, on est tous des Rwandais »

Erika est née au Rwanda, où une partie de sa famille a péri dans le génocide. Elle a vécu de nombreuses années en Belgique, notamment dans le quartier bruxellois de Matonge, avant de faire le chemin inverse cinq ans auparavant. Pourtant, aujourd’hui, elle n’est pas certaine de vouloir rester dans ce "cimetière en pleine explosion capitaliste". "Vivre ici, c’est habiter le vide, constate-t-elle, amère. Ton Rwanda n’existe plus. Les tueurs ont débranché les habitations et brûlé les champs. Délibérément, tout saccagé."Que faire avec le souvenir de cette tragédie, dans un pays qui veut l’oublier?

À cette douleur qui la tenaille au plus profond d’elle-même, vient s’en ajouter une autre, celle de la perte d’un amour. Dix ans auparavant, dans le quartier Saint-Boniface, à Ixelles, elle a rencontré Vincent, un beau parleur divorcé et père d’un fils étudiant qui travaillait dans l’import-export. Un "rescapé"dont la famille a elle aussi été massacrée. "Il avait confisqué mon corps", se souvient-elle avec émotion. Mais, depuis, elle l’a perdu, puisqu’il l’a quittée par peur de "ne pas la rendre heureuse", de "l’abîmer". Et elle ne s’en remet pas.

Ce roman somptueux, au style envoûtant et foisonnant d’images, au lyrisme parfois déroutant, offre un double voyage: à la fois dans le temps, l’atrocité des crimes commis au printemps 1994 rejaillissant de loin en loin, et sur une terre où le mot d’ordre est désormais: "Construisons notre pays". Il est le premier de Dominique Celis, née au Burundi d’une mère rwandaise et d’un père belge, agrégée en philosophie à l’université de Liège et un temps professeure de morale dans le secondaire. L’autrice vit aujourd’hui au Rwanda, où une partie de sa famille maternelle a été décimée, et a publié en 2012 un essai, Gêneurs de survivants! La question du génocide des Tutsis.

Dominique Celis, «Ainsi pleurent nos hommes», Philippe Rey, 284 p.