Le nouveau roman de Guillaume Musso sans la moindre originalité

Convaincue que sa mère, Stella, une ex-danseuse étoile d’origine ukrainienne morte en tombant de sa terrasse, a en réalité été poussée, Louise demande à Mathias, policier de 47 ans à la retraite suite à des événements que l’on découvrira plus tard, de reprendre l’enquête. Après avoir – évidemment! – refusé, il finit – forcément! – par accepter, et les voilà sur la piste du voisin de la défunte, un peintre italien mort du Covid, et de l’infirmière qui venait quotidiennement lui changer ses pansements.

Comme, dès la moitié du roman, l’identité du coupable est révélée, de même que son mobile, la question est de savoir comment les deux fins limiers vont le découvrir. Mais alors plus rien ne tient vraiment debout. Musso multiplie les coups de théâtre improbables, tombant même dans le ridicule. Jusqu’à la révélation finale totalement abracadabrante et fabriquée, et tellement commode qu’elle en est gênante. Et, pour faire bonne mesure, il ne manque pas de faire intervenir la figure archiconvenue (comment ne s’en rend-il pas compte?) d’un jeune geek cloîtré dans sa chambre qui, avec sa longue-vue, épie sa voisine dans ses ébats sexuels. Sans grande subtilité, l’intrigue se termine dans un palace vénitien – la ville des gondoles ne fait-elle pas toujours rêver? Tout cela est assez désolant.

La lecture d’ Angélique n’est cependant pas désagréable, son auteur, dont c’est le vingtième roman en quasi autant d’années, connaissant les trucs et astuces pour accrocher ses lecteurs. Qui sont nombreux, apparemment, puis qu’il s’agit, avec 400000 exemplaires, du plus gros tirage de cette rentrée littéraire.

Guillaume Musso, «Angélique», Calmann-Lévy, 316 p.