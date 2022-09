Sur la piste des Rolling Stones

Un écrivain de 71 ans, désargenté et dépourvu d’inspiration après un AVC, se voit commander un scénario sur les Rolling Stones. "Je me suis aperçu qu’il était difficile de trouver des choses nouvelles à écrire sur eux, commente l’auteur. C’est pourquoi je me suis intéressé à une période que je connais bien, entre 1967et 1969. À travers le personnage d’Anita Pallenberg, mannequin allemande groupie qui vampirise Brian Jones avant de le quitter pour Keith Richards. J’aborde les thèmes de la trahison amoureuse et du sacrifice. La mort de Jones [retrouvé au fond de sa piscine en 1969, à 27 ans. Accident? Meurtre?] apparaît en effet comme une sorte de mort sacrificielle qui permet au groupe de devenir ce qu’il est devenu."

«Les séries, ça me barbe!»

Au fil de la lecture très agréable, on découvre ainsi quelques moments de la vie de cette formation mythique. Depuis un dimanche de 1967 où, à la recherche de drogue, des policiers téléguidés par un tabloïd à sandale font irruption dans une maison de la campagne anglaise où ses membres sont réunis, jusqu’au voyage à travers l’Espagne de plusieurs d’entre eux. Ce scénario est celui d’une série produite par des Français, réalisée par un Coréen et tournée en Espagne. Ce genre télévisuel, très en vogue aujourd’hui, le scénariste avoue ne pas l’aimer, notamment gêné par sa temporalité "étirée jusqu’au maniérisme". "Les séries, ça me barbe, c’est tout juste si j’arrive à regarder un épisode jusqu’au bout", avoue Liberati, passionné de cinéma. La seule qu’il a suivie en entier, par obligation, c’est The Crown, à l’occasion d’un article sur la reine d’Angleterre écrit pour Paris Match.

Le héros de Performance est un écrivain vieillissant, en proie aux doutes et douleurs de son âge, confiant même une certaine lassitude de vivre. Contrairement à sa compagne de 23 ans, soit près d’un demi-siècle plus jeune, qui, elle, éclate de vie et de santé, aiguisant, comme il se doit, sa jalousie.

Cette donnée est l’aspect autobiographique du roman, quoiqu’agrémenté d’éléments fictionnels, puisque Simon Liberati, âgé de 62 ans et séparé de sa femme, Eva Ionesco, vit avec une jeune fille de trente-huit ans plus jeune. "C’est une situation qui ne correspond absolument pas aux canons de la morale actuelle, consent-il. Si j’ai vieilli le personnage, c’est parce que son âge correspond à mon état physique et cela me permet d’être encore pire dans la fiction que dans la réalité. Je voulais aussi raconter la différence entre le monde des années 60 et celui d’aujourd’hui. La jeune fille représente la société contemporaine, elle zappe tout le temps, elle a du mal à s’intéresser longuement à la même chose."

Simon Liberati, «Performance», Grasset, 248 p.