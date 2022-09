C’est déjà le deuxième roman Young Adult que Florence Hinckel publie chez Nathan depuis la pandémie.

Le premier était un jaillissement de colère, L’énigme Edna, et son héroïne décrite par l’éditeur comme une "Carrie de Stephen King". Avec L’Aube est bleue sur Mars, vient désormais l’heure du deuil et surtout de l’espoir.

Florence Hinckel, «L’Aube est bleue sur Mars», Nathan, 503 p., 14 ans.

+ Lire notre interview de Florence Hinckel: " L’Aube est bleue sur Mars ", espoir spatial

Notre avis sur les autres sorties du mois

«Bien trop petit» de Manu Causse (***)

Grégoire a un très petit sexe qui déclenche l’hilarité dans les vestiaires. Il préfère se planquer dans l’écriture plutôt que de retourner en classe.

Quand un passage un rien osé de son histoire est censuré sur son forum jeunesse très encadré, il bascule dans un récit par correspondance, à la fois explicite, sensuel et exploratoire avec Kika93.

Manu Causse, «Bien trop petit», sortie le 21/09, L’Ardeur (Thierry Magnier), 200 p., 15 ans.

«Les Facétieuses» de Clémentine Beauvais (****)

L’autrice, ou du moins la Clémentine Beauvais qui mène l’enquête dans ce livre, l’affirme: tout est vrai.

Le fruit de recherches on ne peut plus sérieuses sur les "marraines la bonne fée"qui veillaient autrefois sur l’aristocratie et les familles régnantes.

L’envoûtement est tel, entre 2CV couleur citrouille et quête d’égalité sociale, que l’on ne peut que la croire.

Clémentine Beauvais, «Les Facétieuses», Sarbacane, 320 p., 13 ans.

«Seul un monstre» de Vanessa Len (***)

Que feriez-vous si vous pouviez voyager dans le passé en volant du temps de vie à des humains?

Quand Joan découvre son pouvoir, elle se dégoûte. Alors qu’elle doit éprouver sa nature profonde, deux individus se tiennent sur sa route: Nick, le héros pur jus, et Aaron, le monstre qui lui ressemble plus qu’elle ne le pense.

Un savoureux voyage temporel dans un Londres magique.

Vanessa Len, «Seul un monstre» (tome 1), Lumen, 480 p., 13 ans.

«The Prison Healer 1, La Guérisseuse de Zalindov» de Lynette Noni (***)

Quand la Reine Rebelle est emmenée dans l’abominable prison de Zalindov dans laquelle survit Kiva, tous supplient (ou menacent) la guérisseuse de la maintenir en vie.

Quitte à risquer toujours un peu plus sa propre existence pour y parvenir.

Un récit "d’épreuves"aux rebondissements déroutants, dans un univers immersif réussi.

Lynette Noni, «The Prison Healer 1, La Guérisseuse de Zalindov», Hachette Romans, 420 p., 13 ans.