«L’Aube est bleue sur Mars», espoir spatial

Couple et dualité

Esther vit dans un futur qui pourrait être le nôtre et dans lequel les pandémies se succèdent, tuant notamment sa petite sœur. Quand son père lui parle du recrutement de jeunes pour le premier voyage d’humains sur Mars, la passionnée d’astronomie, qui a tant observé les étoiles avec sa sœur, postule. L’accomplissement d’un rêve qui signifie aussi laisser sur Terre ses proches, dont Hugo, militant écologiste horrifié par le bilan carbone d’un voyage interplanétaire. "Les jeunes sont pris dans cette dualité, entre la nécessité de préserver la planète et le désir d’explorer, d’aller au-delà, de voyager… constate Florence Hinckel. J’ai fait un renversement qui m’a beaucoup plu: il y a énormément de filles dans le militantisme écolo. Les filles ont été éduquées à être dans le soin, à protéger notre "maison"qui est la planète. Alors que les garçons sont invités à aller dehors, au-delà. J’ai fait le contraire."

Progrès spatial

Dans cette ode au progrès, mais aussi à la créativité de la nature, les deux approches vont s’harmoniser. "Les rapports du GIEC sont pessimistes, mais j’ai envie de croire qu’il y a toujours de bonnes surprises. […] Et je trouvais intéressant ici que l’espoir puisse venir de l’exploration spatiale. Les États diminuent les subsides dans le domaine mais beaucoup de progrès, qui ont amélioré notre confort, sont venus de recherches faites pour l’exploration spatiale", note l’autrice.

Plus vrai qu’au cinéma

Diplômée en programmation analytique, Florence Hinckel était très attachée à l’ancrage plausible de ce récit de science-fiction. Pour nous embarquer à bord de la navette, dans ce monde hors du temps, où les couleurs disparaissent autant que la pesanteur, elle s’est beaucoup documentée: littérature scientifique, témoignages d’astronautes, mais aussi films sur l’espace… et leurs critiques acerbes en ligne: "C’est amusant, beaucoup de spécialistes regardent les films puis expliquent que telle ou telle chose n’est pas possible. L’histoire d’aube bleue, reprise dans le titre, vient notamment de l’aube rouge dans Seul sur Mars, et du tollé associé". Le résultat: un voyage sensoriel fort qui nous fait prendre de la hauteur pour observer par le hublot notre propre rapport à la croissance.

Florence Hinckel, "L’Aube est bleue sur Mars", Nathan, 503 p., 14 ans.