262 pages qui raviront les «bigots de vélo»!

François Brabant: C’est même un peu plus que ça, Dans ces neuf textes, il y a des inédits, par exemple, le chapitre sur Claude Criquielion qui me semblait incontournable et pour lequel il m’a semblé naturel d’évoquer des souvenirs familiaux. Et puis d’autres qui ont été largement augmentés, doublés même. Par exemple, le chapitre sur ces Wallons qui de 1918 à 2022 dominèrent le cyclisme mondial. Ce fut une période extraordinaire. Trois victoires wallonnes au Tour, deux par Firmin Lambot, une de Léon Scieur, tous deux Florennois. Mais les champions wallons étaient nombreux à l’époque tels Mottiat, Sellier, Rossius ou Heusghem. On aurait pu croire que cette domination allait durer. Et puis en fait, après 1922, ce fut tout. Depuis, aucun Wallon n’a plus gagné le Tour de France, et peut-être qu’il n’y en aura plus jamais (rires). J’avais à cœur sur ce chapitre de donner à ces coureurs du relief, de les faire exister au-delà du cliché des costauds à moustache roulant sur des vélos de 30 kg.

Car ils étaient déjà des coureurs modernes...

Voilà. Si tous les passionnés de cyclisme on a une bonne perception de qui furent Coppi, Bartali, Anquetil, Merckx ou De Vlaeminck (N.D.L.R.: à qui un chapitre est aussi consacré), par contre, ce cyclisme de l’Entre-deux-guerres est un peu réduit à un cliché, celui des «Forçats de la route» ainsi que l’avait formulé le journaliste Albert Londres à propos des frères Pélissier, les champions français qui étaient les rivaux des Wallons. Il faut se rendre compte qu’ils étaient déjà des cyclistes professionnels, qu’ils s’entraînaient certes sans montre connectée mais en alternant séances d’endurance et d’explosivité. Il faut réaliser aussi les moyennes ahurissantes qu’ils faisaient et qu’aucun cyclotouriste d’aujourd’hui, même avec un vélo en carbone, ne pourrait atteindre. Et cela malgré des routes qui, en montagne, étaient des chemins, malgré aussi des freins approximatifs qui n’autorisaient sûrement pas les descentes folles d’aujourd’hui.

Les premiers colombiens du cyclisme moderne sont venus...via des équipes belges

Bruyneel, suspendu à vie après la mise à jour des méthodes de dopage d’Armstrong et cie.

Le livre rassemble divers styles d’articles, des évocations historiques, des enquêtes mais aussi des grands entretiens, notamment avec le sulfureux Johan Bruyneel qui fut le directeur sportif de Lance ArmstrongFB: Oui, "l’ange noir"du cyclisme. C’est une interview de Quentin Jardon qui est allé retrouver Bruyneel en Espagne. Il s’est beaucoup documenté pour le confronter à toutes ses contradictions. De sorte que le dopage est également au menu du livre. Car si nous nous présentons comme des passionnés de cyclisme - Quentin me qualifie même de "bigot du cyclisme"(rires), cela ne va pas sans en accepter toutes les facettes, y compris les plus sulfureuses. On ne voulait pas d’un livre "vitrine"purement enthousiaste. C’est pourquoi on parle d’histoires "intimes". D’une part parce que le cyclisme est un sport étroitement lié à l’affectif de chacun, à des souvenirs d’enfance ou de vacances, mais aussi parce que ses acteurs ne sont pas d’une pièce, il y a aussi en eux une noirceur, des sentiments troubles, des déviances.

Il y a toute une évocation des liens particuliers qui unissent le cyclisme colombien et la Belgique FB: Oui, car les premiers cyclistes colombiens sont venus dans des équipes belges. Cela a été toute une aventure qui a amené aussi des Belges comme Johan De Muynck, dernier vainqueur belge d’un grand tour (NDRL: Le Giro en 1978) à aller rouler en Colombie et y découvrir peut-être ses talents de grimpeur. On pensait que les Colombiens, avec leur jeunesse en très haute altitude, allaient dominer le cyclisme mondial, mais finalement il y a eu...des hauts et des bas. Ce n’est que de 2015 à 2020 qu’il y a eu une "génération dorée", comme on dirait des Diables rouges, avec les Quintana, vainqueur d’un Giro et d’une Vuelta, Lopez, Uran ou Bernal, premier vainqueur colombien du Tour de France, La même durée...que la domination wallonne cent ans plus tôt.

À vélo, il n’y a pas de physique idéal, toutes les morphologies peuvent arriver à des grandes choses

Une autre interview saisissante est celle de Patrick Lefevere, patron jadis de l’équipe Mapei devenue le "wolfpack"Quickstep...FB: Lefevere est toujours passionnant à écouter, à cause de son passé et de son sens de la formule. Il faut lire dans notre livre ce qu’il dit de la Belgique, il s’y déclare plutôt pour la séparation de la Flandre et de la Wallonie. C’est un homme représentatif de cette région flamande richissime et un peu arrogante qui commerce autour de Courtrai et Roulers. Malgré cela, il ne dirige pas l’équipe la plus dotée du peloton et il angoisse lorsqu’il doit trouver de nouveaux sponsors. Il ne doit pas beaucoup dormir la nuit, et a une vie bien remplie. Malgré tout, il reste disponible pour de longs entretiens.

Les championnats du monde au Rwanda en 2025, cela va être de la folie!

Ce recueil est-il amené à avoir une suite?FB; On ne le sait pas encore. Les sujets sur le cyclisme ne manquent pas. Son évolution est constante. Dès l’âge de 17 ou 18 ans, les coureurs actuels mènent déjà une vie d’athlète professionnel, ce qui justifie leur émergence plus rapide. On détecte des talents dans des pays inédits comme l’Erythrée. Les championnats du monde au Rwanda dans trois ans vont sans doute avoir un impact énorme et permettre peut-être l’arrivée de champions africains, à moyen terme. Il n’y a aucune raison, si ce n’est...économique, qu’ils ne deviennent à leur tour de super cyclistes. En cyclisme, il n’y a pas de physique idéal pour devenir un champion. Sur un vélo, toutes les morphologies peuvent arriver à de grandes choses...

.