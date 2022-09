«Tous les êtres vivants sont des faunes»

Maggie est lycéenne et voudrait entrer ensuite à l’université. Elle est soutenue par sa mère. Elle aimerait aussi épouser son ami d’enfance. Mais, profitant de l’absence de sa femme partie dans son village natal où sa mère à elle se bat contre une compagnie pétrolière, son père la marie avec le fils richement doté d’un opulent négociant. Nous sommes en Tanzanie en 1986. Le roman va se déployer sur plusieurs décennies et quatre générations. Battue et violée par son mari issu d’un milieu social élevé et éduqué en Angleterre, Maggie devra fuir à Londres. Elle aura deux filles, Jina, lucide et instable psychologiquement qui développe une paranoïa par rapport aux hommes, et Viviane, impliquée dans le combat environnemental. Elle aura elle-même un fils, un écologiste radical que l’on retrouvera en 2047.