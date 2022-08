Pour certains, la rentrée passe comme une lettre à la poste mais pour d’autres, c’est plus compliqué. Pour accompagner ces petits moments parfois douloureux et se rendre compte qu’on n’est pas tout seul ou pour se trouver une nouvelle bande, rien de tel que notre sélection de chouettes lectures.

Les sorties du mois

«Une histoire trop trop mignonne», de Muriel Zürcher et Stéphane Nicolet (***)

Pendant que leurs parents papotent en dégustant un café, Marie-Neige et Samiel font connaissance.

Heureusement, il n’y a pas à s’en faire, parce que ces deux enfants sont on ne peut plus sages… Un coloriage qui dérape et c’est l’escalade.

Parce que les enfants sages, ça n’existe pas vraiment!

(F.G.)

Muriel Zürcher et Stéphane Nicolet (ill.), Thierry Magnier, 5 ans.

Ma sœur Cléo, reine d’Égypte et reine des pestes», d’Émilie Chazerand et Joëlle Dreidemy (***)

Cléo et Champollion sont les enfants d’un savant loufoque qui a mis au point une "douche de résurrection": Cléo n’est autre que Cléopâtre et ses désirs sont complètement disproportionnés.

Un roman bien barré qui remettra en place les gamines capricieuses et soulagera les grands frères trop gentils.

(F.G.)

Émilie Chazerand et Joëlle Dreidemy, Sarbacane, 8 ans.

«Mon nom à moi, c’est Billy», de Loïc Clément et Clément Lefèvre (****)

Orphelin, Billy grandit au milieu des cactus dans un far west rugueux où ce grand crétin de Loveless rackette les gamins de l’école.

Mais un ciboulot vaut mieux que des biscotos et Loveless va en faire les frais.

Drôle et diablement bien écrit, ceBilly apporte une dose de décalage à un problème malheureusement trop commun.

(F.G.)

Loïc Clément et Clément Lefèvre (ill.), Little Urban, 7 ans.