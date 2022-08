Dix romans dont on parle

Ce roman épistolaire sur fond de vague #metoo est le plus en vue en cette rentrée. Icône féministe en France, et éphémère jurée Goncourt, l’autrice deKing Kong Théorien’avait plus rien publié depuis 2017 et le dernier tome de sa trilogie best-seller Vernon Subutex. Le "connard" du titre est un romancier à succès qui, accusé de harcèlement sexuel à l’égard d’une jeune femme devenue une blogueuse féministe, s’en prend à une actrice sur le déclin. Portrait engagé de notre époque.

Grasset

Amélie Nothomb, «Le livre des sœurs»

La romancière belge fête ses trente ans d’écriture. C’est en effet en 1992 que la fille d’un diplomate qui a passé son enfance au Japon a publiéHygiène de l’assassin, ouvrant la voie d’un succès qui ne s’est jamais tari. Son 31elivre n’est pas autobiographique – Amélie à une sœur Juliette dont elle est très poche – mais raconte l’histoire de Tristane, fille d’un couple fusionnel qui retrouve de l’éclat lorsqu’il lui arrive une petite sœur, Laetitia.

Albin Michel.

Laurent Gaudé, «Chien 51»

En remportant en 2004 le prix Goncourt pourLe Silence des Scorta, son troisième roman, Laurent Gaudé a permis à son éditeur Actes Sud d’obtenir pour la première fois ce prestigieux prix. SuivrontEldorado, OuraganouÉcoutez nos défaitesqui confirmeront la densité humaine de celui qui est aussi un auteur de théâtre. Dans son nouveau livre dystopique, un jeune Athénien plonge dans les tréfonds d’une mégapole privatisée où il est exilé, affrontant le cynisme et la violence d’un consortium qui assujettit les pays en faillite.

Actes Sud

Alain Mabanckou, «Le commerce des Allongés»

Né en 1966 au Congo-Brazzaville, arrivé en France à 22 ans, Alain Mabanckou, également professeur de littérature à l’université de Los Angeles, a reçu le prix Renaudot en 2006 pourMémoire de porc-épic. Ses romans, au style flamboyant et peuplé de personnages truculents, se passent en majorité à Pointe-Noire, sa ville de naissance. C’est un fois encore le cas de celui-ci qui brouille subtilement les frontières entre la vie et la mort à travers l’histoire d’un cuisinier dans un hôtel de la ville rêvant du grand amour.

Seuil

Emma Becker, L’Inconduite

En 2019, cette autrice née en 1988 a fait sensation avecLa Maison, un récit autobiographique où elle relate avec liberté et franchise ses deux années passées comme "travailleuse du sexe" indépendante à Berlin. C’est dire si ce livre est attendu! À travers l’histoire d’un couple qui vient d’avoir un enfant, cette jeune mère regarde ce qui se passe chez l’un et l’autre, et entre eux, s’interrogeant sur le désir et la pulsion de vie qui rapproche les hommes et les femmes.

Albin Michel

Olivier Adam, «Dessous les roses»

Si l’auteur deJe vais bien ne t’en fais pas,ouDes vents contraires, plusieurs fois adapté au cinéma, n’a jamais eu le Goncourt, ce n’est certainement qu’une question de temps car il est l’un des écrivains français les plus talentueux aujourd’hui. Son 16elivre pour adultes (il est aussi un prolifique et talentueux auteur de romans jeunesse) met en scène une fratrie qui, lors de l’enterrement du père, retrouve Paul, réalisateur et auteur de théâtre accusé de piller son histoire familiale dans son œuvre.

Le 24 août, Flammarion

Lionel Duroy, «Disparaître»

Plusieurs romans de l’auteur dePriez pour nous et duChagrintrifouillent dans ses passés familiaux, tantôt celui constitué de ses parents et de ses nombreux frères et sœurs, tantôt celui formé par ses deux épouses successives et ses quatre enfants. Ou se sont aventurés en Bosnie et en Roumanie pour tenter d’éclairer l’Histoire. Ici, le fringant septuagénaire a enfourché son vélo, et cap à l’est, vers la Roumanie, la Moldavie et peut-être au-delà, sans autre but que de simplement jouir du plaisir d’exister.

Le 24 août, Mialet-Barrault

Yann Moix, «Paris»

Dernier tome d’ Au pays de l’enfance immobile, tétralogie autobiographique du réalisateur dePodiumet ancien chroniqueur àOn n’est pas couché. AprèsOrléans, où il se raconte en enfant maltraité, Reims, où il se campe en étudiant malheureux, et Verdun, où il apparaît comme soldat, il revient sur ses premières années à Paris vécues dans une profonde solitude. Il lit beaucoup, se nourrit de grecs-frites et veut "tout donner" pour se faire un nom et devenir célèbre.

Le 31 août, Grasset

Tatiana de Rosnay, «Nous irons mieux demain»

En 2006, Tatiana de Rosnay a connu un succès mondial avecElle s’appelait Sarah, son premier roman écrit en anglais avec comme toile de fond la rafle du Vel’ d’Hiv, devenu un film en 2010. Venue en aide à une femme renversée par un chauffard à Paris, Candice, l’héroïne de ce roman, voit progressivement cette nouvelle amie, passionnée par l’univers de Zola, s’immiscer dans sa vie personnelle. À tel point que cette mère célibataire s’interroge sur ses intentions profondes.

Le 15 septembre, Robert Laffont

Stephen King, «Billy Summers»

La parution d’un livre de ce mythe vivant de la littérature de genre américaine est toujours un événement. Le héros de ce roman sans horreur ni surnaturel, qui lui donne son titre, est un tueur à gages. Ce tireur d’élite d’exception, vétéran décoré de la guerre d’Irak, n’accepte un contrat que si sa cible le mérite. Avant de prendre sa retraite, il doit effectuer un dernier travail. Pourrait-il mal tourner?

Sortie en septembre, Albin Michel