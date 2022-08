Voici notre sélection de 12 albums et romans pour prolonger la magie des vacances.

Nous, les enfants de l’archipel

Notre coup de cœur pour l’été est signé de la talentueuse Astrid Lindgren (qui a notamment donné vie à la fantasque Fifi Brindacier) et illustré par la géniale Kitty Crowther ( Je veux un chien ).

Ce roman qui est en fait l’adaptation de la série télé suédoise de 1964, commence par une invitation: "Par un matin d’été, descends donc sur le quai de Strandvägen à Stockholm, et s’il y a un petit bateau blanc qui dessert les îles de l’archipel, le Saltråken I,- oui, le Cormoran, c’est le bon bateau-, il ne te reste plus qu’à monter à bord."

Une invitation que la petite Tjorven accepte sans hésiter et, nous, on la suit avec bonheur.

L’école des loisirs, 11 ans, 388 p.

Josette au bout de l’eau

Qu’y a-t-il au bout de l’eau, se demande Josette?

Bien décidée à le découvrir, elle embarque sur un petit bateau et file même voir ce qui se cache dessous mais finira par revenir voir ses copains avec plein d’images et de souvenirs en tête.

Un joli voyage qui ouvre bien des horizons.

Alex Cousseau et Csil (ill.), À pas de loup, 4 ans.

L’été dernier

Un petit garçon en vacances à la campagne chez ses grands-parents s’apprête à vivre un de ses plus beaux étés, d’une intensité magique.

Sans une parole, en jouant sur des tons bleus, Jihyun Kim évoque la magie des choses simple.

Juste sublime.

Seuil Jeunesse, 4 ans.

Laurent tout seul

Laurent est grand maintenant et il voudrait bien s’aventurer un peu plus loin que ce que sa maman l’autorise: aller voir ce qui se passe au-delà de la barrière, au-delà du marronnier et de l’autre côté de la rivière.

Pas exactement un album de vacances mais bien d’émancipation en douceur comme peut le permettre l’été.

Anaïs Vaugelade, L’école des loisirs, 5 ans.

Voyage auprès de mon arbre

Voilà un carnet de voyage curieux et très original puisqu’il s’agit de celui de Louis de la Garenne, lièvre de son état que l’auteur (Thierry Dedieu) a découvert dans un terrier.

Un magnifique cahier de Moleskine richement illustré de croquis et de photos et rempli de notes.

La lecture idéale pour tous les amoureux de la nature prêts à rêvasser dans l’herbe.

Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse, 8 ans.

Les images de Lou et Mouf: le voyage

Très joli petit imagier de Jeanne Ashbé qui évoque le voyage.

Les images sont simples et invitent à découvrir un nouveau vocabulaire.

Il existe d’autres imagiers dans la même collection: la mer, le jardin, le zoo…

L’école des loisirs (coll. Pastel), 1 an.

Mika et la baleine

Mika, l’enfant du phare se voit confier une mission importante: son papa doit s’absenter pour la journée et il lui confie la garde du phare.

C’est alors qu’une baleine fort agitée fait son apparition…

Un album tendre qui émerveillera les jeunes loups de mer courageux.

Maud Sene, L’école des loisirs, 4 ans.

Billie, Chipo et la mer

Billie n’aime pas la mer mais son chien, Chipolata, semble adorer se rouler dans le sable, sauter dans les vagues et déguster des algues.

La journée est vraiment moche jusqu’à ce que Billie découvre les trésors cachés sous l’eau.

L’originalité des dessins et le mystère du propos en font un album unique.

Julia Hansson, Cambourakis, 3 ans.

Le jour des châteaux de sable

Sans un mot et avec un graphisme vraiment original, une journée à la mer se déroule devant nos yeux.

Beau et doux comme le soleil.

JonArno Lawson et Quin Leng (ill.), D’eux, 2 ans.

Roland léléfan à la plage

Roland trépigne à l’idée de partir à la mer.Il prépare son sac, tâche de ne rien oublier et file à la plage pour se reposer.

Mais chaque découverte est source d’amusement: le repos ce sera pour plus tard.

Un album très mignon qui charme par ses dessins crayonnés et ses aquarelles.

Louise Mézel, La joie de lire, 4 ans.

Rêvasser au soleil

Quand on se couche dans l’herbe, tout ce qui se trouve autour de nous change.

La perspective est différente, le rythme plus lent, la nature plus proche…

Pas une nouveauté mais toujours une très belle lecture.

Urszula Palusinska, Les 400 coups, 5 ans.

La cousine des montagne

Adam, petit gars de la ville rencontre Yuki, sa cousine des montagnes et ça va changer sa vie.s

Animaux, nature, obscurité… Tout l’effraie mais avec Yuki, c’est un monde plein de fantaisie qui s’ouvre à lui.

Rafraîchissant et coloré comme la vie des enfants.

Lola Hale et Émilie Sandoval (ill.), Seuil Jeunesse, 5 ans.