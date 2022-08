Le roman plus fort que la mort

Mais si, au moment où elle mettait sa tête dans le four, sa fille s’était mise à pleurer, faisant rentrer de la vie dans son désir de mort, qu’aurait-elle fait? Elle serait montée dans la chambre, aurait pris la petite dans ses bras, rejointe par son cadet. Ils se seraient rendormis, et elle aussi, réveillée quelques heures plus tard par les bruits de la rue. " Une journée encore. Une nouvelle journée à vivre."

Admiratrice de Sylvia Plath, Coline Pierré a écrit, et formidablement réussi, son premier roman pensé et mené avec engouement et passion. Allant même jusqu’à pousser la survivante à raconter à son psy, dans une scène forcément douloureuse, ce qu’il serait advenu si elle avait réussi son suicide: à ses enfants (" Je serais devenue une fiction pour eux") et à son œuvre (" Ensuite, on ne lirait plus mes livres – si on les lit encore – qu’à travers le prisme de ma mort et de mes drames"). Prédictions largement inspirées de la réalité. Mais puisque, dansPourquoi pas la vie, elle est vivante, elle a pris une jeune fille au pair française, Simone. Et se voit entraînée dans un projet fou par une lectrice fervente dont l’enthousiasme et l’ardeur la galvanisent: adapter son roman,La Cloche de verre(souvent traduit par "de détresse"), en comédie musicale.

" Je voulais la sortir de la dépression et la faire sortir d’elle-même en l’entraînant dans une direction improbable qui est presque l’antithèse de qui elle était,confie celle qui est aussi l’autrice de l’essai annonciateur,Éloge des fins heureuses. Je voulais aussi la plonger dans un univers différent, celui de la pop culture qui émerge à cette époque." Notamment symbolisée par les Beatles que l’emmène écouter sa nouvelle amie.

Greta est une féministe que l’on pourrait, avec anachronisme, qualifier de woke, affirmant qu’il faut avancer masquée et utiliser les armes des hommes pour s’imposer. " Sylvia ne se considère pas féministe, même si, dans son roman, elle se dit révoltée à l’idée de devoir servir les hommes. Greta est la voix de notre époque, elle lui montre que, pour être la femme écrivaine qu’elle veut être, elle doit trouver son chemin seule, et ne pas, par exemple, idolâtrer Ted Hughes."

Forte de cette expérience, Sylvia Plath, qui avait tendance à ressasser son passé et ses traumatismes, va vouloir " écrire sur le futur", " sur ce qui pourrait être formidable plutôt, que sur ce qui a foiré", lui fait dire Coline Pierré. Qui, à travers ce roman uchronique, la fait revivre de la plus belle des manières.

Coline Pierré, «Pourquoi pas la vie», L’Iconoclaste, 391 p.