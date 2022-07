6 degrés de séparation

Un coup de cœur 2020 qui fait son apparition en petit format! Un roman comme un été réussi: plein de sérendipité, de rencontres, de lumière qui change le regard et de rayons de soleil qui réchauffent tendrement jusqu’à l’os.

On a beau y croiser notamment une veuve que la solitude leste au point qu’elle peine à se déplacer, un ado qui a décidé de ne plus sortir de sa chambre et un tas de moments durs, on referme le livre avec l’impression d’avoir été enrobé de douceur. Probablement parce qu’ils se font souvent du bien, les personnages de Manon Fargetton. Même quand ils ne font que passer pour déposer un jus d’orange au réveil d’une apprentie fugueuse ou qu’ils sillonnent discrètement l’ensemble du roman pour lier les électrons plutôt libres (et nous raconter leurs aventures arachnéennes).

En s’appuyant sur la théorie qui veut qu’une personne sur la planète puisse être reliée à n’importe quelle autre par une chaîne de six relations individuelles, ce roman nous laisse picorer des vécus qui font le grand écart émotionnel. On s’accroche à ces vies entre Saint-Malo et Rennes, qui donnent envie de se faire offrir une galette. Tout nous réjouit jusqu’à la facétie du style, à l’image des chapitres sur la prof de théâtre, écrits comme une pièce que l’on n’a plus qu’à déclamer dans notre tête.

Manon Fargetton, "A quoi rêvent les étoiles", Gallimard jeunesse, 432 p., 13ans.

Humour ****

Blog made in USA

Capucine a une manière de raconter les choses bien à elle, plutôt hilarante. Autant dire qu’on sourit souvent et qu’on a envie de noter pas mal des répliques de cette retranscription (fictionnelle) de son blog. Elle y raconte notamment son job au Mordor (le fast-food du coin), sa vision des Populaires, ses relations avec ses parents mais aussi sa rencontre avec Aiden. Grâce à elles, on lit une version douce et légère d’une découverte de l’homosexualité. Une bonne dose de normalisation qui fait du bien. Mais aussi une plongée dans la culture des High School américaines by une Française vivant aux USA, et de chouettes instants de vie quotidienne teen.

Erwan Ji, «J’ai avalé un arc-en-ciel», 365 p., 13 ans

Roman ****

Il est où le bonheur?

Petit détour par les étagères de littérature "adulte" pour attraper le poche du roman qui a remporté le Goncourt des lycéens en 2020. Plongée dans un Cameroun où la patience est l’une des vertus imposées aux femmes. Une patience qui se tait, qui encaisse tout, qui attend un meilleur qui ne risque pas de fleurir puisque personne ne l’arrose. Jusqu’à ce que Safira, Hindou et Ramla décident qu’elles ne veulent plus attendre sur simple base de promesses d’Allah et de traditions mortifères.

Djaïli Amadou Amal, «Les impatientes», J’ai Lu, 288 p., 15 ans.

Fantasy ***

Retour en grâce

sSi vous n’êtes pas encore tombé sous le charme de Keleana, c’est le moment de découvrir la série à succès de Sarah J. Maas, rééditée sous le titre Le Trône de Cristal . Dès l’incipit, on se range du côté de cette "assassineuse" de haut vol (et lectrice passionnée).

Humiliée, réduite en esclavage dans un monde où la magie est bannie, elle va rejoindre la cour d’Adarlan sur ordre du Prince, pour participer à un grand tournoi. Si elle abat tous ses adversaires, elle servira le roi qu’elle exècre mais elle pourrait aussi retrouver sa liberté dans quelques années.

La route et longue et deux tomes poche sont déjà disponibles.

Sarah J. Maas, «Le Trône de Cristal», tome 1 L’assassineuse, Ldp Jeunesse, 496 p. 13 ans.