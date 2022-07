Le coupable n’y échappera pas

Ceux qui aiment jouer au Cluedo et résoudre des enquêtes vont adorer ce livre qui en contient dix.Et c’est au lecteur de les résoudre.

Sabotages, intoxication alimentaire, accident suspect… Le lecteur doit résoudre des rébus, des énigmes, utiliser sa logique pour parvenir à débusquer le coupable parmi une série de suspects.

Idéal pour les longs trajets ou les siestes à l’ombre.

Saltimbanque, 9 ans.

L’atlas des merveilles du monde

Ce qui est chouette quand on part en vacances c’est qu’on découvre plein de nouvelles choses et ce, qu’on parte là l’autre bout du monde ou à seulement quelques kilomètres.

Avec ce carnet de jeux, on décuple le plaisir.Des jeux, des activités, plein d’informations et une carte du monde en poster sur lequel on peut coller tout un tas d’autocollants.

Gallimard Jeunesse, 8 ans.

Cahier de dessin animé: au temps des dinosaures

On adore ces cahiers qui permettent aux enfants de créer leur propre dessin animé.Ils colorient les dessins, on le prend en photo avec l’appli et il s’anime devant nous.

De quoi développer la créativité et imaginer des histoires formidables tout en apprenant plein de choses sur les dinosaures.

Éditions animées, 4 ans.

Les enquêtes impossibles: mystère sur la Tamise

Dans la catégorie "c’est toi qui mènes l’enquête", voici un roman pour les passionnés d’aventures.

Le bateau de Lord Galsworthy a été cambriolé alors qu’il se trouvait dans la pièce où le vol a été commis avec des amis et que celle-ci était fermée à double tour.

Un roman à suspense et une issue incertaine.

Albin Michel Jeunesse, 8 ans.

Mon cahier de jeux: les Toutous

Les Toutous, cette bande de chiens qui connaît déjà plusieurs aventures signées Dorothée de Monfreid, sont les héros d’un chouette cahier de jeux.

Au menu, rien que du classique (coloriages, labyrinthes, observation…) mais avec une bonne dose d’humour.

L’école des loisirs (coll. Récréative), 5 ans.

Elle est où la fête?

Parce que l’été est aussi synonyme de fêtes et de retrouvailles, on a sélectionné ce leporello (livre-accordéon) à colorier, conçu par le duo de graffeurs Hell’O Collective.

Les dessins sont vivants et originaux: ils poussent les enfants à utiliser leur imagination au maximum.

De quoi s’assurer des heures de tranquillité loin des écrans.

cfc éditions, 3 ans.