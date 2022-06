L’Amérique dans le viseur de Douglas Kennedy

Et c’est là que les choses vont se corser. La clinique devant laquelle il la dépose une première fois explose en effet sous ses yeux, et lui-même, soupçonné d’avoir posé la bombe, est violemment agressé. Les coupables sont en réalité des associations anti-avortements, dont fait partie sa propre femme, membre d’une Église évangélique dirigée par un ami d’enfance. Impliqué malgré lui dans une affaire qui le dépasse, Brendan accepte de devenir le chauffeur permanent d’Élise, à leurs risques et périls. Car les voilà bientôt entraînés dans une affaire autrement plus grave où interviennent sa fille de 24 ans qu’il adore, active dans un centre pour femmes battues, et un personnage médiatique et fortuné pas très net.

Un pays violent et agressif

De livre en livre, Douglas Kennedy, qui se définit de centre gauche, regarde d’un œil très critique la société américaine, avec une empathie toujours affirmée pour ses personnages. Et c’est encore le cas avec ce nouveau roman qui montre un pays violent, agressif, où le vivre-ensemble n’est qu’un vain mot, où les policiers vous voient d’abord comme un ennemi, et où les Églises sont prêtes à tout pour imposer leurs certitudes. " C’est mon roman le plus actuel. La question du droit à l’avortement date des années 80 avec Reagan et il y a chez les pro-vie un aspect extrêmement fanatique , commente l’écrivain new-yorkais qui a passé trois mois dans le sud du pays au milieu de néo-chrétiens. Mais, au-delà, c’est un roman sur une famille américaine aujourd’hui, qui, en plus, est divis ée. Ce q ui m’intéresse, c’est la vie. Tout le monde a une histoire, chaque vie est un roman. "

En plus d’être une radiographie impitoyable es États-Unis , Les hommes ont peur de la lumière devient progressivement un solide suspense, avec un piège qui se referme sur ses deux héros devenus très proches. " Brendan et Élise sont d’une classe sociale et économique différente, ils vont l’un vers l’autre, animés par des valeurs humaines et humanistes. C’est fondamental pour moi. On vit en effet dans une période assez injuste et extrêmement manichéenne, il faut toujours être pour ou contr e. Clairement, je suis en colère. "

Douglas Kennedy, «Les hommes ont peur de la lumière», Belfond, 256 p.