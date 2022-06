Rosa Bonheur, par amour des animaux

Rosa Bonheur, née en 1822 à Bordeaux et morte à 77 ans dans son château de Thomery, près de Fontainebleau, a marqué le XIXe siècle comme peintre animalière. Ses tableaux de chevaux, vaches ou lions étaient montrés partout en Europe et aux États-Unis. En France, même si elle était exposée, notamment lors de l’exposition universelle, et si elle a été la première femme à avoir reçu la Légion d’honneur, elle souffrait du préjugé selon lequel, dans le domaine artistique, une femme ne pouvait être l’égale d’un homme. C’est pourquoi elle ne sera jamais élue à l’Académie des beaux-arts. Mais le XXe siècle a évacué celle qui était aussi féministe, dirigeant la seule école de dessin parisienne accueillant des jeunes filles.