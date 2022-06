Dans la torpeur estivale d’Ischia

Les frénétiques parle, avec une délicatesse pleine de sensualité – mais aussi de sensorialité, le sens du toucher est omniprésent -, de cette passion aussi irraisonnée qu’inextinguible. " Ce roman est né d’un émoi très furtif que j’ai ressenti pour une femme qui m’a perturbé pendant des mois, moi qui suis 100% hétérosexuelle et ai écrit un livre sur la jouissance féminine qui passait par un homme, confie Adeline Fleury. J’ai ressenti une nécessité impérieuse d’écrire là-dessus. J’ai choisi la forme romanesque où je suis de plus en plus à l’aise et où il y a davantage de choses à creuser. La fiction permet de se divertir, de se questionner et de faire réfléchir. Et le contexte du confinement, qui a été celui de la rédaction du livre, a tout exacerbé. "

Amoureuse passionnée, Ada a connu de nombreuses relations masculines, dont une avec un diplomate américain rencontré dans le cadre de son métier de journaliste, et d’où est né Nino. Elle est dès lors extrêmement troublée d’être incapable de raisonner cette attirance pour une fille de vingt ans plus jeune qu’elle. " Elle est à un moment de sa vie où tout est à reconstruire sur le plan de l’intimité, où elle se remet en question ", observe l’autrice. Elle se trouve emportée dans un tourbillon de sentiments qu’elle ne parvient plus à contrôler, sous le regard complice de son entourage. Mais le danger plane, ce qui confère une tension supplémentaire au roman, par la présence d’un homme qui condamne d’autant plus fort cette attirance qu’il veut posséder le corps d’Ada.

Quant à Ischia, Adeline Fleury la connaît, bien pour y avoir séjourné en été. avec son fils. " Même en plein mois d’août, la nature est partout, foisonnante, l’île possède une puissante force tellurique et réunit tous les ingrédients pour construire un texte ardent. Les saveurs ont plus de goût, le désir est plus dangereux. Et la lumière est incroyable, propice au drame."

Adeline Fleury, «Les frénétiques», Julliard, 205 p.