«Vers le vrai»: récits d’identités malmenées

Depuis peu, une loi française interdit les thérapies de conversion – une loi comparable est en projet en Belgique – sans totalement modifier la réalité de terrain: "Ça existe encore sous des formes différentes comme "groupe de parole", "chemin de transformation", etc.. J’ai choisi de parler des thérapies de conversion religieuses, car elles me semblent plus prégnantes et c’est une institution forte, mais ce ne sont pas les seules à exister."

Réalités multiples

Anne Loyer a travaillé comme journaliste durant 15 ans, jusqu’à tomber sous le charme de la littérature jeunesse à la faveur de chroniques écrites dans les colonnes de son média. Elle a ensuite créé un blog sur le sujet puis est passée de l’autre côté des livres qui lui plaisaient tant. Elle garde des réflexes d’enquête journalistiques, entre interviews et recherches documentaires, pour tisser des fictions qui abordent souvent des thèmes de société forts (politique de l’enfant unique en Chine, grossesse précoce, dépression…).

Dans Vers le vrai , elle construit la narration en mettant en parallèle le destin de deux adolescents homosexuels. Derrière les contrastes de leur réalité et parcours, grâce à leurs rencontres, on devine une palette de vécus. Elle concerne bien sûr les réactions de l’entourage, mais aussi leur acceptation d’eux-mêmes. "Paul est issu d’un milieu traditionaliste, il est pratiquant. Au début il croit qu’il va être "guéri", qu’il va retrouver sa lucidité grâce à un groupe de parole de l’Église. On suit tout son cheminement intérieur, long et plein de doutes. Thalia, elle, est très claire dans sa tête, elle est amoureuse d’une jeune fille de son lycée et rêve juste de vivre son amour au grand jour, comme tout le monde, car on est en 2022."

Vers un mieux?

Et dans ce XXIe siècle de mariage "pour tous" et d’écriture inclusive, l’autrice rappelle au fil du récit, que l’intolérance n’est pas une tare générationnelle. "Je pense que c’est en train de changer, vers un mieux. Malgré tout, des choses terribles se passent. Il reste des niches dans lesquelles c’est encore impensable d’être homosexuel. Ou parfois, parce qu’on est pris dans un groupe, pour faire un bon mot, on va entrer dans une espèce de harcèlement lié à l’homosexualité, à la grossophobie. En discuter, aborder cela dans des romans, permet de désamorcer des bombes et faire évoluer les consciences."

Anne Loyer, "Vers le vrai", Slalom, 252 p., 13 ans.