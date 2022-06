Quén’affaire à Lîdje!

On retrouve toute la fantaisie et la gouaille de Nadine Monfils. Elle nous propose un Magritte un peu filou qui essaie de soutirer des infos sur l’enquête à son ami flic brusseleir, Jefke, sous prétexte d’écrire un polar. Aux témoins, Magritte et Georgette racontent être des détectives qui aident la police débordée, ou des amis de la disparue. Pas toujours super réglos, mais plutôt efficaces.

La romancière nous plonge dans le Liège de Simenon, des artistes de cabaret de l’époque, mêle les anecdotes authentiques à sa fantaisie d’auteure dans un style complètement déjanté.

Perdre la tête à Cointe

Francis Groff retrouve lui aussi son personnage fétiche, le bouquiniste Stanislas Barberian, pour une cinquième enquête. On est ici dans l’époque bien actuelle et on quitte les bords de Meuse pour les hauteurs du quartier de Cointe.

C’est là, en pleine nuit, dans l’observatoire abandonné, qu’un couple d’urbexeurs, des adeptes de l’exploration urbaine, trouve un cadavre dont il manque la tête.

Stanislas est justement à Liège pour documenter le catalogue d’une vente prestigieuse qui doit avoir lieu prochainement à Paris. Son sujet: l’histoire de la guillotine. Le Carolo ne croit pas aux coïncidences et décide de mener l’enquête, bien aidé par un chroniqueur judiciaire, un archiviste zélé et pas mal de chance.

Une enquête rondement menée et un humour féroce

On sent que les deux romanciers aiment la ville de Liège et y ont passé du temps pour proposer des descriptions précises des rues, du folklore, des habitudes des Liégeois. Ça sent le péket et le boulet sauce lapin, la foire et la liesse des fièsses du 15 août.

Et on s’attache comme eux à leurs personnages hauts en couleurs qui se retrouvent toujours au bon endroit au bon moment.

Nadine Monfils, «Les folles aventures de Magritte et Georgette – Liège en eaux troubles», Robert Laffont, 250 p.

Francis Le Groff, «Casse-tête à Cointe», Weyrich, 255 p