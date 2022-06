Olivier Guez publie «Le Grand Tour»: «Il existe une identité européenne»

Existe-t-il une identité européenne?

Bien sûr. Il existe des expériences communes, de l’Antiquité à nos jours: paganisme, christianisme, Réforme, Renaissance, Lumière, histoire de l’art, culture de la transgression, combat contre les dogmes.

Comment la transmettre?

Par l’éducation, dès l’école. Né à Strasbourg où, dans les années 80, la construction européenne était une fête, et ayant grandi dans plusieurs cultures, je suis toujours désolé de la voir aussi peu creusée, définie, étudiée. Qu’elle ne soit pas un pilier de la construction européenne. Le projet européen, tel qu’il s’est développé, est sans affect, désincarné, sans chair, technocratique, comme le prouvent les billets de banque où figurent des ponts et des arcs factices, au lieu des visages de Dante ou de Beethoven, de paysages de Toscane ou d’un temple grec. Tout ce qui pourrait avoir un peu de saveur a été mis de côté, même s’il existe plein de programmes européens d’aide à la culture. L’héritage européen, la transmission d’une histoire ont été oubliés.

C’est la faute aux pères fondateurs?

Non, dans les années 50, ils ne pouvaient pas s’en prévaloir car la civilisation européenne avait abouti à une impasse: Auschwitz. Ils avaient connu un ou deux conflits mondiaux et ont eu une approche pragmatique, modeste, indispensable à l’époque. Mais la génération suivante, dans les années 80, qui n’a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, n’a porté aucun grand projet européen, on ne sentait pas chez eux de véritable ancrage européen. L’actuelle, c’est différent, elle a davantage la volonté de créer un pilier culturel au sein des institutions, avec des échanges d’artistes, des coproductions, etc. Les écrivains que j’ai consultés ont réagi avec enthousiasme, ils se sentent européens, ils ont besoin de décloisonner leur expérience et leur littérature.

À quel moment l’Europe a-t-elle loupé le coche?

Après la chute du Mur de Berlin. Je pense que les choses auraient pu se passer différemment. L’intelligentsia de l’Europe de l’Ouest, et en particulier la Française, a totalement ignoré les crimes du communisme. Or il a bien eu un génocide culturel. Et les retrouvailles n’ont pas eu lieu. Beaucoup de pays d’Europe centrale ont l’impression d’avoir été ignorés, méprisés, ce qui a donné lieu à la montée des populismes.

Vous déplorez l’absence d’écrivains européens.

Pour être un écrivain véritablement européen, il faut s’approprier un espace. Or c’est très difficile d’y parvenir, les règlements sont différents d’un pays à l’autre. Il y a donc un problème d’appropriation de l’espace. Et si les langues peuvent décourager certains, elles ne sont pas insurmontables.

«Le Grand Tour», sous la direction d’Olivier Guez, Grasset, 457 p.