Léa Olivier, héroïne de son temps

Autrice et pas voyante, Catherine Girard-Audet ne connaît pas du tout le secret du succès mais elle sait par contre qu’il "faut que les astres soient sacrément bien alignés pour connaître un succès comme celui-là" . "Après c’est un mélange de beaucoup de choses: il y avait de la place sur le marché québécois en jeunesse pour un personnage comme Léa; la couverture était originale et je pense avoir réussi à créer un personnage auquel les jeunes ont pu s’identifier facilement. Avec des problématiques classiques de l’adolescence, Léa a connu le succès au-delà du Québec parce que les difficultés qu’elle rencontre sont universelles."

Et pour coller aux préoccupations de la jeune génération, Catherine Girard-Audet n’hésite pas à aborder des thématiques qu’elle n’envisageait pas du tout à l’origine. "Les questionnements sur le genre, l’orientation sexuelle mais aussi l’engagement environnemental…Ce sont des thématiques que je me dois d’aborder parce qu’elles préoccupent les jeunes d’aujourd’hui.Et je suis très heureuse de ne pas l’avoir fait grandir trop vite et d’avoir pu aborder ces thématiques dans mes livres et que mes héros soient confrontés à ces questionnements.J’espère qu’il y a des lecteurs qui ont pu se sentir moins seuls grâce à ça."

Alors qu’elle écrit déjà le tome suivant et que son héroïne se décline aussi en BD et en série télé, l’autrice québécoise envisage l’avenir de Léa avec sérénité. "Je vais la porter jusqu’où elle doit aller selon moi et lui offrir la fin qu’elle mérite. Le prochain tome est en route et je sais que ce ne sera pas encore le dernier mais je me prépare à m’en séparer tout doucement."

Les fans peuvent donc être rassurés, Léa va continuer encore quelque temps à partager ses hauts et ses bas avec les jeunes adultes du monde entier.

«La vie compliquée de Léa Olivier – La Fiesta», Kennes Éditions.