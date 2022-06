Des touristes sur un volcan

Sur l’île de Stromboli, perdue au large de la Sicile et immortalisée au cinéma par Roberto Rossellini et Ingrid Bergman (un petit musée le rappelle), une quinzaine de touristes de toutes nationalités logent au Strongyle. Cet hôtel, Guillaume le tient avec Mathéo, qu’il a connu dans les renseignements militaires, refusant de parler à Giulia, 15 ans, de sa mère morte à sa naissance. Parmi ses clients figurent un photographe allemand inconsolable de la disparition de son ami, un jeune océanographe, un couple turc, un frère et une sœur uruguayens, une princesse italienne en fauteuil roulant, une famille française ou une jeune Américaine et son amant. Ils se confient alternativement avant de se lancer dans l’escalade du volcan Struognoli , plus couramment nommé Iddu , "Lui" en italien.

" Cela faisait un moment que je voulais écrire un roman avec plusieurs personnages et de les confronter au pied d’un volca n, explique Gilles Paris qui s’est immergé dans l’île afin d’en traduire la beauté âpre . Certains d’entre eux viennent de mon recueil de nouvelles La lumière est à moi. J’étais tellement attaché à eux et ce livre m’a fait un bien tel que j’ai eu envie de les reprendre et de les faire se rencontrer ."

Giulia, Thomas, Lior, Sevda, Elena, Ethel, Tom ou Abigale prennent alternativement la parole, dévoilent le secret de leur âme, faisant du lecteur le confident de leurs pensées intimes. Deux éléments tracent une sorte de fil rouge entre eux: d’une part, le rapport à la mère, détestée ou adorée, morte ou vivante; d’autre part, la sexualité, d’inexistante chez l’un à frénétique chez une autre, en passant par ses différents stades. " Plutôt l’amour, qui joue un rôle rédempteur. Il apporte aussi un équilibre à certains personnages ", corrige l’auteur. Qui, mettant à nu des êtres d’origines, de cultures et d’âges très divers, tous profondément attachants, fait preuve d’une acuité psychologique intense, conférant à son roman une grande beauté.

Gilles Paris, «Le bal des cendres», Plon, 292 p.