Didier Van Cauwelaert: "Tout sur ma mère"

Quel a été le point de départ de ce livre?

J’avais besoin de remettre ma mère en circulation, en vie, après sa mort. L’idée me vient un jour au volant: j’avais gardé sa voiture sans changer tout de suite sa carte grise et il y a eu cette situation d’un PV qui arrive à son nom et une perte de points. J’ai pensé: «Elle n’a jamais aussi mal conduit que depuis qu’elle est morte.» Et cette phrase a déclenché le roman. Et puis le mécanisme du romancier s’est mis en marche avec cette idée de comédienne. Je sentais que cette idée tenait la route.

Elle avait une Fuego, votre maman?

Non, c’était une Ford Fusion. En revanche la Fuego était une de mes premières voitures, la version turbo essence avec ses accélérations foudroyantes auxquelles on n’est pas habitué.

La comédienne qui joue la mère du personnage, Lucie, on sent que vous avez une certaine tendresse pour elle.

Je suis très touché par les personnes qu’on appelle des «seniors», que la vie relègue dans des maisons de retraite et qui sont animés d’une telle énergie. Et j’aime les gens qui créent des décalages dans la vie, sinon, on devient tous des zombies conformes et bien-pensants. Il faut ces agitateurs et puis, ces gens qui vous posent des problèmes. Parce que c’est un cauchemar que vit Pierre en direct! En même temps, les initiatives, les improvisations de cette comédienne complètement prise par son rôle, ça va lui permettre de découvrir le vrai visage de sa mère et de lui dire ce qu’il n’a pas pu lui dire de son vivant.

Sous des airs rocambolesques, il y a des sujets graves comme le deuil et la fin de vie. Avec de l’humour, on peut tout raconter?

Je pense qu’on raconte toujours mieux avec de l’humour. Les gens me disent que dès la première page, il y a un éclat de rire et ce rire initial crée des décalages de situations qui font qu’après l’émotion pénètre mieux et plus loin, parce qu’on est en adhésion. Après, on va accueillir des choses plus graves, plus douloureuses et on n’est pas sur la défensive.

Ce livre est un peu particulier pour vous par rapport aux autres?

Il s’est imposé dès le moment où j’avais la situation de départ. Je me suis rendu compte à quel point j’avais besoin de renouer ce dialogue avec ma mère, à travers un personnage de fiction… J’avais plein d’autres projets que j’ai repoussés pour laisser la place à celui-là. Il est venu avec une très grande insistance. Ça a été une écriture beaucoup plus joyeuse que je ne l’imaginais. Parce que je sentais en écrivant que je faisais rire ma mère avec cette situation-là. C’était quelqu’un qui avait une grande intelligence et une grande fantaisie, bridée parfois par une crispation, des anxiétés, un besoin d’être toujours au top d’elle-même dans le regard des autres. Je crois que j’ai nettoyé certaines choses qui lui avaient gâché la vie et lui avaient fait un peu écran. J’ai senti une grande complicité avec elle en écrivant. Comme on fait des commentaires à un présentateur dans son oreillette, je sentais qu’elle était parfois un peu choquée et qu’elle me faisait des commentaires comme «ah oui, quand même!».

Didier Van Cauwelaert, «Une vraie mère… ou presque», Albin Michel, 200p.