Françoise Pirart signe un recueil de nouvelles sur la perte de contrôle

Située au milieu du recueil dont elle est la plus longue nouvelle, Grâce féline, empreinte d’un mystère subtilement créé (et partiellement dissipé), met en scène un homme qui sent la réalité lui échapper. C’est le cas aussi du directeur de la C.A.R., la Confédération des associations réunies regroupant aussi bien le "Comité de quartier ixellois pour le ramassage obligatoire des poubelles les lundis de Pâques" que l’association japonaise "Piano à quatre mains", qui constate que sa précieuse photocopieuse n’en fait qu’à sa tête ( Le Directeur est absent ).

Macron octogénaire

Ou de Joris qui, dans la salle de sport où il s’entraîne, parce qu’il a lâché un "vent" qu’il est convaincu que tout le monde a entendu, n’en peut plus de vouloir s’excuser ( Patience, mère des miracles ). Ou encore d’un père venu rechercher sa fille à l’école maternelle qui se retrouve dans la peau d’un enfant de 5 ans ( Mademoiselle a dit ). Et même d’une cravate désolée d’être si rarement arborée par son propriétaire ( Fidèle ).

Dans ce recueil aussi riche que varié, apparaissent également Emmanuel Macron en octogénaire peinant à retrouver le nom de Mélenchon (!) et Johnny Hallyday à travers les paroles de quelques-uns de ses tubes. " Chaque personnage, du plus sincère au plus cynique, du plus rêveur au plus terre à terre, trouve une raison d’exister, quitte à perdre un peu – ou beaucoup – le contrôle de sa vie ", commente Françoise Pirart. Avec Tout est sous contrôle! , la romancière et nouvelliste, autrice d’une œuvre abondante depuis le début des années 90, confirme son talent pour cerner, à travers ses histoires et personnages, la complexité de l’âme humaine.

Françoise Pirart, «Tout est sous contrôle!», M.E.O., 164 p.