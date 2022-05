Retour de Gaston Lagaffe: Dupuis joue l’apaisement

Le 25 mars, Isabelle Franquin, la fille du dessinateur, intentait même une action en justice visant à bloquer, en référé, toute diffusion, prépublication ou promotion des nouvelles aventures de Gaston .

Une cour qui devait rendre son verdict ce lundi…mais qui n’a finalement pas eu à le faire puisque Dupuis lui a coupé l’herbe sous le pied en décidant d’officiellement suspendre " la parution du nouvel album de Gaston Lagaffe ". En clair: la prépublication est arrêtée, et la sortie du 22ealbum repoussée, au mieux, à 2023.

Factuellement, la prépublication de l’album était déjà interrompue depuis… le 6 avril et la parution, dans les pages du journal Spirou, d’une seule et unique planche. La décision de l’éditeur, sous la tutelle du groupe Médias Participation, qui possède également Dargaud et Le Lombard, sonne dès lors comme une volonté d’apaisement: " Les éditions Dupuis ont spontanément pris cette décision afin de permettre un débat serein et objectif, en attendant la décision judiciaire sur le fond qui interviendra en septembre 2022 ", précise encore le (très sommaire) communiqué.

Car cette (non-) décision ne vient pas éteindre, bien sûr, l’action judiciaire. À savoir une procédure d’arbitrage, déjà en cours, et dont les plaidoiries devraient se tenir en août avant une décision sur le fond attendue, elle, à la mi-septembre. Et qui ne pourra faire l’objet d’aucun recours. Fameux enjeu.

La saga est donc loin d’être terminée. Et les éditions Dupuis ne disent pas autre chose dans leur communiqué quand elles déclarent être " certaines que les prochaines semaines permettront de démontrer leur bon droit, et de trouver une solution qui permette à l’œuvre de Franquin de continuer à vivre pour pérenniser l’héritage de ce génie de la Bande Dessinée. "

Sans surprise, il est ici question de gros sous puisqu’il est prévu que cet album de toutes les polémiques soit tiré à 1,2 million d’exemplaires. Pas question, donc, pour l’éditeur d’engager une telle dépense sans être certain de ne pas être débouté ensuite.

Sûr de son fait, Stéphane Beaujan, directeur éditorial de la maison d’édition belge, avait estimé, le 17 mars dernier, que " les droits du personnage appartiennent à Dupuis, en vertu d’un contrat dont les clauses spécifient bien qu’une reprise est possible ".

Ce contrat, c’est celui signé, en 1992, par André Franquin avec Jean-François Moyersoen, un obscur homme d’affaires monégasque: son entreprise, Marsu Productions, récupérait alors les droits d’exploitation de Gaston. Avant que ceux-ci ne reviennent dans le giron de Dupuis lors du rachat de Marsu par l’éditeur belge en 2013.

Seulement voilà: Isabelle Franquin demeure, au titre d’héritière, la seule détentrice du droit moral sur son œuvre. Par ailleurs, le contrat de 1992, celui qui sert aujourd’hui de base à la procédure d’arbitrage en cours, précisait, dans une clause désormais sujette à toutes les interprétations, qu’" aucune adaptation […] ne peut avoir lieu sans l’accord de l’auteur qui ne pourra le refuser que pour des motifs éthiques ou artistiques ".

Or, André Franquin, qui n’est plus là pour trancher et – ce n’est un secret pour personne – était en proie à de sérieux épisodes dépressifs au moment de la signature du contrat avec Marsu Productions, avait répété, à plusieurs reprises, ne pas souhaiter que les aventures de Gaston soient prolongées.

Dupuis a-t-il commis une gaffe? On devrait le savoir en septembre. D’ici là, la polémique, elle, ne désenflera pas.