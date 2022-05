Il y a 21 ans, l’autrice danoise Janne Teller publiait Guerre — Et si ça nous arrivait? . Un roman dans lequel elle inversait les perspectives en plaçant la zone de conflit en France et en obligeant le jeune lecteur à s’interroger sur les conséquences directes d’une guerre.

Alors que son roman fait l’objet d’une réédition avec une nouvelle préface, nous avons eu l’occasion de poser quelques questions à Janne Teller.

+ Retrouvez son interview: " Guerre " : et si on inversait les perspectives ?

Notre sélection du mois

«Un autre rivage» de Chloé Alméras (****)

Eda et sa famille vivent heureux dans un petit village à l’autre bout du monde.

Mais un jour, l’eau a tout englouti et Eda doit grimper dans un petit bateau pour tenter de trouver refuge ailleurs.

La mer immense et dangereuse, le refus des autres villageois de les accueillir, la peur…

Un très joli album sur l’exil, raconté par un enfant.

Chloé Alméras, Gallimard Jeunesse, 5 ans.

«La valise» de Chris Naylor-Ballesteros (****)

Elle n’est pas en carton mais elle trimballe tout de même toute une vie.Celle de cet étrange animal qui débarqua un jour, triste et effrayé, dans un nouveau chez lui.

Épuisé par son voyage, il s’endort laissant le contenu de sa valise à la merci des curieux…

Un petit roman qui sous ses faux airs de naïveté met en avant la puissance de la solidarité et de l’accueil bienveillant.Édité pour la première fois en 2019, il reste furieusement d’actualité.

Chris Naylor-Ballesteros, Kaléidoscope, 3 ans.

«Chandelle sur Trouille» de Pierre Bailly et Céline Fraipont (***)

On ne présente plus Petit Poilu, ce petit héros au cœur sur la main et ses aventures magiques.Durant ce voyage, il est confronté aux bombes et rencontre deux personnages obligés de se cacher pour les éviter.L’heure est grave, il faut quitter cet endroit hostile et trouver un refuge plus accueillant…

Poétique mais très concret: la guerre et la dureté de l’exil expliquées aux plus petits.

Pierre Bailly et Céline Fraipont (ill.), Dupuis, 3 ans.