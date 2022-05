Janne Teller renverse les perspectives pour aborder les questions de guerre et d’exil

Alors que son roman fait l’objet d’une réédition avec une nouvelle préface, nous avons eu l’occasion de poser quelques questions à Janne Teller.

Le conflit russo-ukrainien a ramené votre roman écrit il y a 21 ans dans l’actualité d’une manière très triste. Que ressentez-vous à ce sujet?

C’est surtout une leçon d’humilité. Le succès de ce livre a toujours été une chose à double tranchant pour moi. D’un côté, je suis heureuse que l’histoire soit lue et ait un impact sur le lecteur, suscite une meilleure compréhension et de l’empathie pour les réfugiés de guerre et les personnes déplacées.

Mais d’un autre côté, c’est horrible que cela soit encore nécessaire! Et maintenant, d’autant plus avec l’Ukraine, en Europe, en 2022, c’est à pleurer! J’ai écrit ce livre dans l’espoir d’une Europe meilleure et plus humaine, et en ce moment, j’ai l’impression que cet espoir est plus faible que jamais. Pourtant, c’est tout ce que nous avons: l’espoir.

Lorsque vous avez décidé d’écrire ce livre, imaginiez-vous qu’une guerre éclate si près de l’Europe?

En écrivant la première version du livre en 2000, je ne pensais qu’à un public danois, à une époque où le Danemark devenait de plus en plus xénophobe et hostile aux réfugiés, il était entendu que la guerre imaginée en Europe (NDLR: dans la version danoise, il s’agit d’une guerre entre les pays nordiques.Cela change pour chaque pays où le livre est publié) était simplement une fiction lointaine qui aiderait le lecteur à essayer de voir la vie du point de vue d’un réfugié. Bien qu’écrit en pensant à la guerre des Balkans des années 1990, c’était impensable dans la réalité.

C’est là que l’invasion de la Russie en Ukraine a changé le monde dans lequel nous vivons. Soudain, la guerre est à notre porte: le risque d’une escalade est bien réel, entraînant non seulement les pays voisins, mais aussi l’OTAN et le reste de l’Europe. Cela fait malheureusement entrer la fiction lointaine du lecteur devenant un réfugié dans le domaine du potentiellement réel.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a changé pour toujours notre profond sentiment de sécurité.

Avec ce livre, vous abordez la guerre par l’une de ses conséquences, à savoir l’exil et le déracinement. Vous avez vous-même connu l’exil par l’intermédiaire de vos parents, quel message avez-vous voulu faire passer?

La fragmentation de la vie est, je crois, la plus grande différence entre les personnes qui restent dans le pays où elles sont nées et celles qui, pour une raison ou une autre, doivent partir. L’histoire, la famille, les amis, la culture sont fragmentés, à la fois dans le monde environnant — vous n’avez pas vos grands-parents, vos cousins, etc. à proximité, vous ne connaissez peut-être pas la langue ou la religion des membres de votre famille, etc. L’autre aspect est celui de la perte de contrôle de sa vie. C’est le destin de la plupart des réfugiés, qui pendant des années, parfois pour toujours, ne peuvent plus prendre les décisions les plus élémentaires concernant leur propre vie: où vivre, quoi manger, aller à l’école, pouvoir choisir un emploi…Des choses que nous considérons comme acquises. Je pense qu’il est parfois important de nous rappeler à quel point nous sommes privilégiés de pouvoir disposer de notre vie quotidienne, mais aussi que si nous ne prenons pas soin de garantir un monde pacifique, nous risquons de perdre ces privilèges.

Les adolescents plus éprouvés par l’exil

Ce livre s’adresse aux jeunes, comment parvenez-vous à parler de la guerre à ces enfants?

Pour moi, on peut parler de presque tous les sujets aux jeunes comme aux adultes. C’est juste un peu différent dans le ton, et ici j’ai choisi un jeune narrateur. En partie, parce que parmi les réfugiés, je crois que les adolescents sont les plus éprouvés. Les petits enfants suivent leurs parents quoi qu’il arrive, et une fois installés dans le nouveau pays, ils sont assez jeunes pour adopter la nouvelle culture presque entièrement.

Les adultes savent ce qu’ils laissent derrière eux, même s’ils n’appartiennent jamais complètement à leur nouvelle culture. Pour les adolescents, ce n’est pas si simple. Ils ne sont pas totalement ancrés dans leur culture passée, mais ils ne seront jamais totalement à leur place dans la nouvelle. C’est pourquoi les difficultés auxquelles est confrontée une famille de réfugiés sont mieux comprises à travers les yeux d’un adolescent.

Vous avez décidé de réécrire une nouvelle préface à votre livre, pourquoi?

Parce qu’à mon avis, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a changé pour toujours notre profond sentiment de sécurité, à savoir que la guerre ne viendrait pas dans l’Europe moderne. Maintenant, nous savons que nous aussi, nous risquons la guerre.