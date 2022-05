L’or perdu de Léopold III

Avec L’or des Belges , le duo ne déroge donc pas à son mantra. Sauf que, cette fois, l’affaire nous concerne: cette série prévue en deux volets raconte, à la façon d’un film d’aventure français des années 60, la façon dont la Belgique tenta, au moment de la 2eguerre mondiale, de soustraire l’or détenu par la Banque Nationale au régime nazi. Et comment, après avoir été confiée à une France qui n’avait pas encore capitulé, une bonne partie de celui-ci connaîtra un invraisemblable périple à travers l’Afrique, tantôt par les eaux, tantôt par les airs, tantôt par la terre.

" C’est , reconnaît Philippe Guillaume, un événement peu connu de notre Histoire: je suis tombé dessus en bossant sur un tome de La Banque qui n’a jamais vu le jour (NDLR: l’éditeur en a interrompu la publication après six albums, le dernier s’arrêtant à l’aube de la Grande Guerre). Il n’y a guère qu’un petit ouvrage publié en Suisse dans les années 80 et intitulé L’or des nazis qui raconte ce périple incroyable. Mais j’ai creusé le sujet et j’en ai aussi trouvé trace dans un numéro des Cahiers anecdotiques de la Banque de France, où un article baptisé Le drame de l’or belge, le relatait, lui aussi ."

Une certaine véracité

Une bibliographie légère qui a permis aux auteurs de mêler, sans grande crainte d’être contredits, Histoire et fiction. Sans toutefois perdre de vue une certaine véracité, qui veut que la Belgique se soit fait un peu "enfumer" par un voisin français à qui la Pologne, la Lettonie et d’autres pays menacés par les conséquences géopolitiques du pacte germano-soviétique, avaient aussi confié leurs avoirs. " La France n’aura pas cédé tout de suite aux exigences allemandes , tempère Philippe Guillaume. Elle aura même traîné des pieds, mais aura finalement obtempéré sous l’impulsion de Laval… parce qu’à choisir, elle préférait tout de même céder l’or belge que le sien. "

" Tout finira bien , rassure toutefois le scénariste, puisque la France finira, au lendemain de la guerre, par lui rendre son or… mais pas le même puisqu’après avoir été entreposé dans les caves de la Banque Nationale de Suisse, il avait auparavant été refondu par l’Allemagne ." Le troisième Reich était alors, il faut dire, lancé dans une quête désespérée de fonds lui permettant de financer une guerre d’autant plus coûteuse qu’il ne pouvait pas, elle, s’appuyer sur les ressources premières issues de ses colonies: " Elles (NDLR: le Burundi et le Cameroun) leur avaient été enlevées en 1919, à l’issue de la première guerre mondiale . Dès le début de l’offensive, ils veulent donc mettre la main sur les réserves d’or des pays qu’ils contrôlent, et ce afin de financer une guerre considérablement coûteuse. "

Malheureusement pour eux, et peut-être aussi pour la Belgique, l’Allemagne ne sera pas, alors, la seule puissance à lorgner sur ce drôle de magot, que De Gaulle et Churchill, notamment, scrutaient du coin de l’œil. Assurément de quoi nourrir une série historique à ne pas prendre, toutefois, pour… argent comptant: " Les grands personnages de l’époque sont tous authentiques , assure Philippe Guillaume. Même l’épisode sur la dépression de De Gaulle est véridique. Mais pour le reste, nous avons bien sûr pris pas mal de libertés: nous ne sommes pas des historiens, au mieux des auteurs de romans historiques à la façon, toutes proportions gardées, d’un Alexandre Dumas. "

«L’or des Belges» (T.1/2), Dargaud, 64 p., 15 €.