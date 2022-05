«Tu seras mon père»: vraiment?

L’enfant déménage en Suisse avec sa mère et, à 17 ans, est envoyé dans un internat pour terminer sa scolarité. Il est d’emblée présenté au professeur d’italien, Paolo Mantegazza, qui, chaque année, met en scène une pièce de théâtre. Très vite, quelque chose de très fort naît entre eux deux. Extrêmement doué comme comédien malgré de sérieux problèmes d’audition, jusqu’à faire de l’ombre à celui à qui étaient octroyés les premiers rôles, l’écolier trouve en cet enseignant un père de substitution. Ignorant qu’il est en réalité un brigadiste faisant partie du commando qui, dix ans auparavant, a enlevé son père. Et est donc responsable de sa mort. Même si, repenti, il a changé de nom et de pays, se montrant très critique envers ses errements de jeunesse. Ce faisant, l’auteur plonge dans l’histoire des Brigades rouges dont il esquisse le combat et les erreurs.

Tu seras mon père est un roman très subtilement mené. Dès l’arrivée du nouvel interne, l’ancien activiste découvre qui il est, ainsi qu’il l’écrit à un vieil ami. Ce qui ne manque pas de l’inquiéter. Le lecteur en sait donc plus que Renato qui, au contact de cet homme ouvert et chaleureux, se sent revivre, comme il le confie à Rosa, la femme qui l’a élevé petit, ses liens avec sa mère, qui s’apprête à se remarier, étant très ténus. La question est donc de savoir à quel moment il va apprendre la vérité et comment il va réagir. Le confrontant ainsi à un dilemme qui va décider de sa vie.

Metin Arditi vient aussi de signer le Dictionnaire amoureux d’Istanbul (Plon/Grasset). Il tente de cerner la diversité et la richesse de cette mégalopole successivement appelée Byzance puis Constantinople, où il a passé ses sept premières années avant d’être envoyé dans un internat en Suisse. En parler en " amoureux " ne l’empêche pas d’en dévoiler les faces sombres.

Metin Arditi, «Tu seras mon père», Grasset, 363 p.