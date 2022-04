Le plaisir de lire, ça se partage

Ou encore en ligne où on peut poster une photo, une vidéo ou une story illustrant ses meilleurs moments de lecture, sur Facebook ou Instagram, en taguant la personne avec laquelle on souhaite partager ce moment et les hashtags #partagetonlivre et #toutlemondelit, sans oublier de taguer un ami avec qui partager cette lecture et @ToutLeMondeLit. L’opération est aussi un concours. Les photos les plus originales seront récompensées lors d’un tirage au sort le 25 avril. Pour gagner… des livres bien sûr!

Derrière cette initiative, il y a "Tout le monde lit", de l’Association des éditeurs belges (ADEB) et des éditeurs jeunesse, déjà à l’origine du quart d’heure de lecture en classe.

L’opération se termine ce samedi, avec la journée mondiale du livre, mais l’idée est de prolonger: "On encourage les gens à continuer même après, dans les classes, au boulot ou en famille, le meilleur exemple pour donner envie de lire, ce sont des parents qui lisent" , assure Fanny Deschamps, porte-parole de l’opération.

La fête des librairies indépendantes

Les libraires eux aussi partagent leurs coups de cœur avec leurs petites fiches de recommandation qui donnent terriblement envie de lire. Ce samedi, ce sera l’occasion de pousser la porte des librairies qui participent à La fête des librairies indépendantes: il y en a une quarantaine réparties sur toute la Wallonie et Bruxelles.

Pour cette 24eédition, et comme à chaque fois, les visiteurs recevront un livre spécialement édité pour l’occasion. Et là aussi il est question de partage. Dans On en garde 10 pour la littérature! cinquante auteurs et autrices – de Maylis de Kerangal à Fabcaro en passant par Alain Damasio, Nancy Huston, Santiago Amigorena, Agnès Desarthe, Christelle Dabos ou encore Mohamed Mbougar Sarr, mais aussi les Belges Caroline Lamarche, Antoine Wauters, Jean-Philippe Toussaint ou encore – présentent les 10 livres qui ont marqué leurs vies. Le livre sera offert, accompagné d’une rose, aux visiteurs des librairies participantes.

www.toutlemondelit.be et www.facebook.com/fetedelalibrairie