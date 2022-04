«Qui est le meurtrier de celui qui se suicide?»

Dans Les fêlures , "même" pitch si ce n’est qu’il s’agit d’un tout jeune couple, fou amoureux, et que c’est Roxane qui survit à Martin. La jeune femme va évidemment devoir s’expliquer devant ses proches, la famille de son fiancé et la police. Nombreux sont en effet ceux à se poser la question de savoir si ce suicide "raté" ne serait en fait pas un meurtre "parfait". "Que savons-nous réellement de ce qui se passe au sein d’un couple? Au sein d’une famille? Que savons-nous des fêlures de chacun?" , questionne la 4ede couverture. "Qui est le véritable meurtrier d’un être qui se suicide? Lui, sans doute. Et puis tous les autres, aussi…" , va plus loin Barbara Abel.

Dans cette version moderne de Roméo et Juliette, résumée magnifiquement par une phrase de Shakespeare reprise en exergue en tête d’un chapitre ( "Il me faut partir et vivre, ou rester et mourir" ), la romancière belge fait ce qu’elle fait de mieux: décortiquer les liens qui unissent les uns et les autres.Entre Roxane et Martin, Roxane et sa sœur aînée et entre les deux héros et leurs mères respectives, une thématique incontournable chez Barbara Abel. "J’avoue, je pèche un peu par faiblesse, voire par paresse , concède l’auteure en souriant. La maternité, c’est mon dada, je n’ai toujours pas fait le tour de cette thématique-là et je me projette beaucoup. Le lien avec la mère, c’est le premier contact social qu’on a et, quelle que soit l’histoire qu’on a avec elle, elle nous marque forcément à vie. La mère, c’est celle qui donne la vie et s’arracher ce qu’elle nous a donné, c’est l’écho le plus terrible qu’on peut donner à son mal-être."

En parlant de vie, d’enfantement, l’accouchement de ce 14eroman n’a pas été si simple que ça pour la Bruxelloise. "On s’est retrouvés en confinement et je me suis dit “Chouette, je vais avoir trois mois pour ne rien faire d’autre qu’écrire”! Sauf que, ce qui nourrit l’écriture, ce qui la rythme, c’est la vie normale: les fêtes de famille, les voyages, les soupers entre amis, les nouvelles rencontres… Et là, plus rien de tout ça, ce qui a rendu les choses plus compliquées. Je suis sortie épuisée de l’écriture."

Mais au final, le lecteur retrouve ici ce qu’il cherche dans les livres de Barbara Abel. Une écriture simple et fluide. Pas de mots compliqués, pas de tournures de phrases alambiquées. Des dialogues rythmés, des chapitres courts. Des rebondissements, des "oh!" d’étonnement. Et c’est ça qui fait tout le génie de l’auteure: partir de gens banals et emmener doucement et insidieusement ses lecteurs dans les tréfonds de leur âme et de leurs pensées et actes les plus sombres. Ce n’est pas pour rien qu’on la surnomme "la reine du polar belge" . Un titre dont elle se délecte d’ailleurs avec candeur et ravissement: "C’est sympa, c’est trop bien! Si on m’avait dit quand j’étais jeune qu’on dirait un jour ça de moi, je ne l’aurais jamais cru!"

Barbara Abel, «Les fêlures», Plon, 421p.