Deux ans après sa mort, une plongée dans l'intimité de Christophe

1. Femmes

Pourtant, à en croire les nombreux SMS échangés entre eux, Christophe lui a fait des avances, sans ambiguïté et sans relâche. Des messages poétiques, érotiques. Christophe aimait les femmes et il assumait. "T’as fait une liste de tes compagnes actuelles et il y en a neuf, écrit-elle page 141. Le chiffre te réjouit mais sait-on jamais, tu cherches si tu n’en as pas oublié une. Dix, ce serait encore mieux. Je suis sidérée par ta candeur. Un petit garçon qui compte ses voitures.Mais après tout, pourquoi devrais-tu t’astreindre à n’aimer qu’une femme quand tu peux en aimer cent? Tu n’as pas d’âge: vieux sage la nuit, d’une puérilité étonnante le jour." Il est très peu question de Véronique, l’amour de sa vie, la mère de sa fille, la seule qu’il ait épousée, mais dont il était séparé de longue date.

2. Généreux

Christophe était un oiseau de nuit et il aimait passer du temps au restaurant, entouré de monde. Et c’est toujours lui qui réglait la note. Il pouvait se montrer très généreux avec les gens qu’il aimait, même si certains en ont abusé parfois. "Ça m’excite de donner, quoi! […] j’aime bien le geste. […] L’argent ne compte pas pour moi. Je n’ai jamais eu la valeur de l’argent. C’est l’amour qui passe d’abord, l’altruisme et tout. J’aime être généreux avec les gens."

3. Famille

Christophe se livre peu sur sa famille, même à sa compagne. Un père, ruiné à cause d’un accident sur un de ses chantiers. Une mère qu’il admirait: c’est elle (et Elvis!) qui lui a donné le goût de chanter. Mais elle a souffert énormément du côté volage de son mari. Elle a fait ce qu’on devine être une tentative de suicide dans les mots de Christophe. Le chanteur revient un peu aussi sur la mort de son frère Yves, en 2013, dont il se remettait difficilement.

4. Musique

Il est aussi question de musique bien sûr dans ce livre. La tournée, les concerts, le travail avec Arno pour l’enregistrement d’une chanson pour son second album de duos, au studio ICP, à Bruxelles. La performance à Taratata , en mars 2020 à peine un mois avant sa mort, les nuits de création, d’échanges… Et ces projets pas aboutis d’écrire un livre, sorte de roman musical ou de biographie, il y en a eu plusieurs. L’idée d’un opéra-rock aussi qu’il n’a pas eu le temps de faire aboutir.

5. Aussi

On apprend que le dandy de la chanson française consultait régulièrement une voyante, qu’il aimait jouer à la pétanque, "aux boules, j’ai l’impression de me bouger le cul" . Plus jeune, il se rêvait pilote de course.Mais il a fini sa vie sans permis, au volant d’une Twizy, petite deux places électrique…

6. Fin

Christophe meurt de complications liées au Covid, le 16 avril 2020, à 20h35. Le chanteur vivait avait des poumons fragiles, il souffrait d’emphysème depuis longtemps. Son état s’est dégradé alors qu’il s’était enfermé seul chez lui avant de finalement accepter de se faire emmener à l’hôpital.Il y passera trois semaines.

Bénédicte La Capria, «Christophe intime», Albin Michel, 190p.