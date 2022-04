Paul-Henri Nargeolet, plongeur: «Je vois le Titanic de façon différente»

Paul-Henri Nargeolet, vous aviez toujours refusé d’écrire un livre sur le Titanic. Qu’est-ce qui vous a décidé?

J’avais toujours refusé parce que je préférais faire une expédition plutôt que de passer des jours à écrire un livre et de raconter ma vie. Finalement, cela ne m’a pas pris tant de temps que ça… (rires)

Le Titanic et son destin tragique ont fasciné des millions de personnes. On peut dire que cela vous fascine aussi?

Comme j’ai pu le voir de nombreuses fois en y plongeant, je le vois d’une façon différente. Je dirais plutôt que ça me passionne…

Qu’est-ce qui suscite cette passionchez les gens?

Dans le Titanic, il y a beaucoup de centres d’intérêt différents. C’était son voyage inaugural, il y avait des gens fortunés à bord mais aussi des migrants qui rêvaient d’Amérique… Ce sont autant de portes d’entrée qui permettent aux gens de s’y intéresser. Et une fois que l’on commence, on finit par se passionner pour tout. C’est comme ça que l’on se fait happer…

Vous vous êtes fait happer?

Oui, car au départ, ce qui me fascinait, c’était de plonger sur une épave profonde. Quand j’ai quitté la Marine nationale pour m’occuper des expéditions sur le Titanic au sein de l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), la première expédition a finalement été reportée. Donc pendant un an, avec mon équipe, on a eu le temps de se préparer. Nous avons tous commencé à lire des livres et c’est à partir de ce moment-là qu’on s’est tous passionnés.

Votre livre évoque de nombreuses anecdotes, dont celle de ce clarinettiste, Howard Irwin, dont on a retrouvé la valise au fond de la mer, et qui figurait sur la liste des passagers mais pas sur celle des disparus ou des personnes sauvées…

C’est une histoire étonnante. En fait, Howard Irwin avait fait la fête la veille du départ avec un ami et il s’est pris un coup sur la tête lors d’une bagarre. Son ami est monté sur le Titanic en prenant également ses bagages. Quant à Howard Irwin, il a été kidnappé et il s’est retrouvé sur un autre bateau, ce qui lui a sauvé la vie. Nous avons retrouvé sa valise intacte et entière, contrairement aux bagages que l’on retrouve habituellement, car ils ont été ouverts pour ranger les effets personnels dans les cabines.

Dans votre ouvrage, vous êtes favorable à ce que l’on puisse remonter un maximum d’objets, même ceux qui se trouvent dans l’épave, que la loi considère comme un sanctuaire…

Oui, je ne voulais pas éluder cette question. Je me suis souvent posé la question: est-ce que c’est bien, est-ce que ce n’est pas bien? Parmi les survivants, certains m’ont dit que c’était bien, d’autres non. Mais cela donne toujours lieu à des polémiques.

Comme?

L’an dernier, quand nous avons reçu l’autorisation de remonter les appareils radio Marconi qui se trouvent dans l’épave, un ministre anglais a dit que c’était un scandale, que nous allions découper la coque alors que 1500 personnes sont mortes à l’intérieur… C’est faux et archifaux. Une grande partie des victimes sont mortes de froid dans l’eau. Elles ne sont donc pas dans le bateau. Mais de toute façon, nous nous sommes engagés à ne pas fouiller l’intérieur. La chambre radio se trouve tout en haut, sur le pont supérieur. On ne va pas découper la coque!

Remonter ces appareils, c’est votre prochain objectif?

Ce l’était pour 2021, mais malheureusement, on n’a pas pu le faire à cause de la pandémie. J’espère qu’un jour on le fera et qu’il sera encore temps et que tout ne se sera pas effondré. Si c’est le cas, ça va traverser les différents ponts et ce sera fini.

Bob Ballard, il voulait être le seul «Titanic Man». Je n’ai rien contre lui, mais j’aime le taquiner… (rires)

Parmi les personnes qui ont changé d’avis par rapport aux objets, il y a l’Américain Bob Ballard, qui a découvert l’épave en 1985. Vous l’épinglez souvent dans votre livre…

Je n’ai pas d’animosité contre lui, mais j’aime bien le taquiner, car il fait partie des menteurs. Le premier qui a songé à remonter des objets, c’est lui. Mais comme il s’est mal comporté avec l’Ifremer en 1985 lors de la découverte du Titanic, son patron (NDLR: l’Institut océanographique de Woods Hole) et la Marine américaine lui ont interdit de remonter quoi que ce soit. Du coup, il a adopté ce discours afin que d’autres ne le fassent à sa place. Il voulait être le seul «Titanic Man». Je n’ai rien contre lui, mais j’aime le taquiner… (rires)

Plus de 5500 objets ont été remontés…

Oui et au départ, nous avions décidé de faire une collection et qu’elle soit vendue soit à un musée soit à quelqu’un qui veut en faire des expositions. L’idée est que cela ne soit pas dispersé dans tous les sens. Pour l’instant, c’est bien de ne pas disperser cette collection, car il y a encore beaucoup de sensibilité parmi les descendants des familles. Mais peut-être que dans 50ans, tout le monde s’en fichera du Titanic, et si c’est vendu séparément, je ne me retournerai pas dans ma tombe.

La seule chose de valeur qu’il pourrait avoir, c’est à l’intérieur des 200 sacs de courrier recommandé qui se trouvaient à bord.

Une rumeur tenace parle de la présence d’un trésor enfoui dans le Titanic. Vous ne semblez pas y croire…

Non, car on ne m’a jamais présenté de documents probants qui confirment leur présence sur le navire. Cela ne veut pas dire que je crois aveuglément au connaissement (NDLR: la liste officielle des marchandises à bord), car très souvent les objets de grande valeur n’y figuraient pas, mais il n’y a pas eu de réclamation non plus par la suite, que ce soit de la part de la famille de victimes ou de compagnies d’assurances. La seule chose de valeur qu’il pourrait avoir, c’est à l’intérieur des 200 sacs de courrier recommandé qui se trouvaient à bord. Mais on n’en sait rien et la Poste ne dit rien non plus…

On évoque aussi la présence d’un livre précieux…

Oui, le Rubaiyatd’Omar Khayyâm, un poète perse. Un exemplaire original avait été acheté par un Américain qui avait fait faire à Londres une couverture en cuir avec des dessins en rubis, diamants… Peut-être qu’une partie de la couverture a pu subsister car le cuir résiste, mais le reste doit avoir disparu avec la sédimentation.

Les seuls objets officiellement en vente, ce sont des morceaux de charbon…

Oui, parce que ce sont des objets non manufacturés (NDLR: 400000 morceaux à 25 $). Nous sommes allés voir un juge pour avoir l’autorisation de cette vente afin de récolter de l’argent pour protéger l’épave. Et le juge nous l’a accordé. Mais pour revenir à votre question, il y a aussi beaucoup d’objets qui sont faux qui sont à vendre.

Votre fierté, c’est d’avoir réussi à remonter la «Big Piece», un bout de coque de 20 tonnes?

Oui, et cela a été un vrai challenge! Je pensais qu’en tant que visiteur d’une exposition sur le Titanic, j’aurais eu envie de voir autre chose que des bijoux, de la vaisselle, des valises ou des jumelles. Un objet un peu gros sur lequel j’aurais pu m’asseoir ou dans lequel j’aurais pu donner un coup de pied… Donc on a remontédes bittes d’amarrage, un bossoir d’embarcation… Et puis j’ai eu l’idée de ce morceau de coque. C’était en 1994. Après quelques recherches, on a trouvé un morceau pas trop lourd, qui comportait deux hublots. Mais il a fallu trouver des moyens spécifiques pour le remonter.

Vous avez d’autres fiertés?

Je suis aussi très fier d’une bague magnifique, avec un saphir bleu foncé et une espèce de fleur qui l’entoure, avec des petits diamants. Il y a aussi un arrosoir en céramique. C’est sans doute un souvenir qu’une grand-mère avait acheté pour mettre sur sa cheminée, mais cela me fait toujours plaisir de le revoir lors d’une exposition, car je me souviens avoir dit «Il est vraiment vilain ce truc-là! Mais il me plaît!» (rires)

J’aimerais aussi dégager la vase qu’il y a autour pour m’assurer que ce sont bien des déchirures et que des rivets ont sauté. Car cela suscite toujours la polémique…

Il reste encore des mystères autour du Titanic, notamment sur les raisons de son naufrage. Vous avez vu les brèches laissées par l’iceberg dans la coque, mais vous aimeriez encore explorer cet aspect…

J’ai vu ces ouvertures à travers le sédiment, avec un appareil un peu ancien. Aujourd’hui, on fait les mêmes mais avec des images en couleur et en 3D. J’aimerais aussi dégager la vase qu’il y a autour pour m’assurer que ce sont bien des déchirures et que des rivets ont sauté. Car cela suscite toujours la polémique…

Un autre mystère que vous aimeriez résoudre, c’est de savoir pourquoi beaucoup de hublots étaient ouverts…

Oui, car normalement, en mer, les hublots doivent être fermés. En plus, il gelait dehors… Il s’agit de hublots qui pivotent sur un axe au milieu et donc qui ne permettent pas à une personne de passer. C’est vraiment étrange.

Dernière question: vous pensez quoi des Chinois qui reconstruisent un Titanic à l’identique?

Ce n’est pas le premier projet de ce type. Il y a eu aussi un milliardaire australien qui a voulu le faire. Mais comme souvent quand vous avez affaire à des gens riches, il a voulu faire payer ce projet par les autres en lançant une souscription. Mais ça n’a pas marché et le projet a été abandonné. Les Chinois, ils veulent faire un hôtel flottant. Mais moi, je n’irais jamais dormir dans une réplique du Titanic. Par rapport à ce que l’on fait maintenant, tout est vieux, tout est petit… C’était un bateau de luxe pour l’époque, mais cela n’a rien à voir avec les palaces flottants d’aujourd’hui. Je leur souhaite que ça marche et que des fanatiques puissent dire «J’ai passé une nuit sur le Titanic». Je n’ai rien contre.

Paul-Henri Nargeolet, «Dans les profondeurs du Titanic», 144 p. Harper Collins. Prix: 18 €.