Valérie Cohen: branle-bas de combat générationnel

L’ossature "deQu’importe la couleur du ciel" est une famille exclusivement féminine formée de Gisèle (65 ans, mari inconnu), de sa fille, Barbara, et de sa petite-fille, Mila. En cet été 2019, elles sont toutes trois invitées à La-Roche-en-Ardenne pour les 80 ans de Sybille, l’amie de Gisèle depuis un demi-siècle, en couple avec Édouard qui a une fille, Cynthia, qui a elle-même un fils, Joachim.

Cette journée festive est secouée par une information pour le moins déstabilisante: un test ADN effectué par Mila révèle qu’elle est, par sa mère, d’origine juive ashkénaze. Ce n’est dès lors pas suite à une aventure d’une nuit avec un Breton pur jus, comme elle l’a toujours affirmé, que sa grand-mère a conçu sa mère. Avec qui alors?

Voyageant dans le temps, de 1999 à aujourd’hui, moyennant quelques plongées temporelles plus anciennes, et dans l’espace, entre la Belgique et l’Oise, le roman va retricoter, d’abord dans la douleur, une histoire familiale particulièrement complexe. On y croise aussi un couple de nonagénaires, Émile et Madeleine, parents d’un fils mort en bas âge, et Noémie, une Londonienne d’origine française chagrinée de voir son benjamin, Ethan, la quitter pour aller étudier à Paris. Sans que l’on sache les liens qui les relient tous. Ce n’est que progressivement que les pièces se mettent en place, jusqu’à former un puzzle qui trouve ses origines dans la Seconde Guerre mondiale.

" Certains préfèrent couper des branches de leur arbre ADN et donner cette place à des personnes de cœur, commente la romancière.Cela me semble un leurre, même si on a tous dans notre vie de la place pour un arbre du cœur. On peut décider de ne plus voir certaines personnes, sans nier l’impact qu’elles nous ont laissé. C’est ce que dit le titre: qu’importe la couleur du ciel, qu’il soit très lumineux ou tempétueux, on a une famille et on doit apprendre à vivre avec elle."

En plus d’être un très prenant thriller psychologique, le septième roman de Valérie Cohen, s’immisçant dans la tête de personnages de générations différentes, met en lumière les questions qui les taraudent aux différents âges de leur vie. Trois ans aprèsDepuis, mon cœur a un battement de retard(réédité en poche), dans lequel elle s’interrogeait déjà sur la fuite du temps, l’autrice bruxelloise confirme son talent pour cerner l’être humain dans les tréfonds de son âme.

Valérie Cohen, «Qu’importe la couleur du ciel», Flammarion, 365 p.