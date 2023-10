C’était presque le siècle dernier : en 2002, la toute jeune Virginie Hocq intégrait, pour trois années denses dont elle garde “un merveilleux souvenir”, la Ligue d’improvisation professionnelle belge, alors en plein essor. Elle y côtoie les plus grands de l’époque : Patrick Ridremont, Olivier Leborgne, Gudule. “L’impro, j’en avais déjà tâté à l’école, puis en amateur, et j’adorais ça, se souvient-elle aujourd’hui. Mais jouer avec toutes ces ‘‘stars’’, et devant ce public, c’était dingue.”

Et une excellente école qui a, dit-elle, “modifié jusqu’à ma façon d’écrire”, qu’elle avait déjà retrouvée, le temps d’une soirée, en 2017, dans une joute intitulée Virginie Hocq&Friends vs. La Ligue d’Impro, au Cirque Royal.

Rien d’étonnant, dès lors, à la voir replonger aujourd’hui, à 48 ans, dans le grand bain de l’impro à la faveur d’un spectacle à l’affiche du Forum de Liège ce lundi soir, dans le cadre du Festival du Rire de Liège.

Un duo baptisé L’enquête, qui la verra partager la scène avec Gérémy Crédeville, dans le cadre d’un concept imaginé par ce dernier, et qui recueille un certain succès à chaque fois qu’il est testé : chaque spectateur est invité à venir sur place avec un objet de son choix, installé sur scène et qui pourra servir aux deux comédiens à nourrir leurs improvisations.

“On peut donc se retrouver avec un vieux téléphone, un canapé, un tapis ou une… urne funéraire”, détaille-t-elle. “C’est très inspirant, surtout avec un aussi bon capitaine d’improvisation que Gérémy”, assure Virginie Hocq, qui s’est déjà essayé à la chose, en février dernier, dans la région de Dijon. “Mais là, on parle tout de même du Forum !”, fait-elle semblant de craindre.

Parce qu’après plus de vingt ans de carrière, plusieurs spectacles, et une kyrielle de rôles au cinéma, la comédienne brabançonne l’assure, elle a “toujours peur”. “De tout, précise-t-elle. De monter sur scène, j’ai le trac d’écrire un truc qui pourrait ne pas plaire. Je suis constamment morte de trouille, mais j’y vais quand même. En fait, à chaque fois que j’essaie un truc, mon esprit dit non, mais ma bouche dit oui. Et tant mieux, sinon je ne ferais jamais rien.”

Bouche et cerveau ont donc dit oui à Gérémy Crédeville, afin de retrouver le grand frisson de l’impro. Un humour qui s’apparente à du funambulisme, difficile à manier et à anticiper… même si les personnages développés sur scène sont là pour protéger ses interprètes : “L’enquêteur qu’incarne Gérémy est raciste, sexiste, homophobe, prévient Virginie, mais Gérémy, bien sûr, n’est rien de tout ça. C’est ce qui fait la différence entre le stand up et l’impro : dans le stand-up, c’est la personne qui se présente devant le public qui livre ses mots, son propos, sa vision, et elle ne pourra pas s’en excuser après ; en impro, on a le luxe de pouvoir se réfugier derrière des personnages, même si on les construit en cours de route, pour balancer des horreurs.”

N’allez pas croire, pour autant, que Virginie Hocq méprise le stand up. Elle se verrait même bien s’y essayer : “Cet essor de l’humour, notamment féminin, est formidable. Moi, quand j’ai commencé, je n’avais presque aucun modèle à ‘‘copier’’. Le revers de la médaille, toutefois, c’est que dès que ça fonctionne pour un humoriste, on voit apparaître des sortes de duplicatas. Ce qui me fait dire que dans le métier, qu’il s’agisse de stand up, d’impro ou de théâtre, le plus important est de développer une véritable personnalité. Personnellement, je suis bondissante et sautillante, mais je pense pouvoir dire que je ne ressemble à personne d’autre.”

“J’aimerais jouer sur scène avec ma mère !”

Derrière une carapace d’humour et d’énergie, Virginie Hocq cache, on le sait, une grande sensibilité. “La scène, c’est thérapeutique, bien sûr, confie-t-elle. Mon dernier spectacle, je l’ai quand même construit autour de l’enterrement de mon père. Heureusement qu’il y a, autour de moi, des gens qui me font confiance. Parce que je pense que si j’avais été débutante et que j’avais vendu cette idée en disant : ‘‘Bon, eh bien, je vais faire un spectacle sur le fait que je vide l’appartement de mon père qui est mort’’, je ne suis pas certaine que ça serait passé…”

Passé ce cap, et alors qu’elle tournera bientôt un nouveau film sous la direction de Nicolas Benamou, après Mystère à Saint-Tropez (2021), Virginie Hocq se verrait bien, maintenant, monter sur scène… avec ma mère : “J’y pense sérieusement, confie-t-elle, parce que je ne voudrais pas nourrir ce regret un jour. Parce qu’elle est super drôle, incroyablement spontanée. C’est simple : ma mère, tout le monde l’aime !”