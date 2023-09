Une scène à 3.330m d'altitude: la 4e édition de Tomorrowland Winter en mars 2024 à l'Alpe d'Huez

Pour 2024, les organisateurs annoncent huit podiums, dont le plus élevé sera installé au sommet du "Pic Blanc", culminant à 3.330 mètres d'altitude sur le massif des Grandes Rousses. Les podiums seront également accessibles aux non-skieurs.

Les offres de voyage pour sept jours comprenant le transport, le logement et l'accès au festival seront en vente à partir du 23 septembre; les offres de voyage pour quatre jours et les tickets pour sept ou quatre jours seront quant à eux en vente à partir du 30 septembre via le site https://www.tomorrowland.com.