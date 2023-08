Solidarités 2023: Juicy remplace Médine, déprogrammé après une polémique

"Malgré les excuses et les explications de l'artiste, une vague de réactions, tantôt haineuses, tantôt plus pondérées, a déferlé sur la toile et ont été relayées par la presse", s'était justifié le festival ce mercredi, après avoir déprogrammé Médine.

Le rappeur avait créé la polémique en écrivant un tweet jugé antisémite.

guillement Le duo a su prouver que mélanger technique et rigueur musicale à l’énergie des charts pouvait donner vie à un projet jouissif et cohérent

Quelques heures après cette annonce, les Solidarités ont déjà retrouvé le remplaçant de Médine. Le duo de chanteuses Juicy se produira sur la scène principale ce vendredi.

"Juicy est une entité mutante à deux têtes, née de la rencontre prophétique de Sasha Vovk (chant/claviers/guitare) et Julie Rens (chant/claviers/batterie électronique) au Conservatoire Royal de Bruxelles. Issu d’une formation classique et jazz tout en ayant grandi au son des tubes 90s, le duo a su prouver que mélanger technique et rigueur musicale à l’énergie des charts pouvait donner vie à un projet jouissif et cohérent", écrit le festival.