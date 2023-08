Pukkelpop 2023 : Macklemore bondissant, les indémodables Killers et les rois Lizard pour la quatrième journée

La journée a démarré fort avec Zwangere Guy. ©Mathieu Golinvaux

L’émulation n’est pas retombée en début de soirée quand Macklemore a pris possession de la main stage. Faut dire que les solides Dropkick Murphys n’avaient pas ramolli l’atmosphère deux heures plus tôt. Même à l’autre bout de la plaine, on les entendait. Le style Mackelmore semblait donc “posé” même si le rappeur américain a lui aussi fait bondir la foule en enchaînant ses tubes. Thrift Shop, Can’t Hold us, These Days, Same Love, aucun ne manquait à l’appel. Pour le plus grand bonheur de ses fans (et des autres).

Girl in red : une icône de la communauté queer

Girl in red a convaincu le public du Pukkelpop, c'est chose sûre. ©Mathieu Golinvaux

Du côté de la scène marquee, autre ambiance avec Girl in red, devenue un symbole de la communauté queer. Le public était là aussi au rendez-vous, débordant de tous les côtés de la scène couverte. L’autrice compositrice et interprète de 24 ans a assuré à la perfection. On comprend pourquoi elle a tapé dans l’œil de Taylor Swift qu’elle a récemment accompagnée lors de sa tournée aux États-Unis.

En fin de journée, les King Gizzard and the Lizard Wizard ont secoué la marquee. ©Mathieu Golinvaux

Et hop, on change encore de style avec les Australiens de King Gizzard and the Lizard Wizard. Fidèle à ses habitudes, le groupe a livré une performance énergique, aux effets visuels canon. Ils ont terminé sur des notes metal, histoire de voir si le public en avait encore dans le ventre. Verdict : bien sûr !

La conclusion The Killers

Après Billie Eilish vendredi et Angèle samedi, ce sont les vieux routiers The Killers qui sont montés sur la main stage. Une manière de clôturer cette édition 2023 sur un ton résolument festif. Les Américains ont débuté fort avec Human puis ont poursuivi avec des titres plus récents avant de faire bondir la plaine entière sur Somebody Told me. Et de finir, évidemment, avec Mr Brightside. Vivement l’année prochaine !