Comme chaque année fin août, le Pukkelpop a fait voler ses drapeaux et ses ballons colorés sur la plaine de Kiewit. Le deuxième mastodonte flamand a tenu ses promesses. Pas d’incident, une météo estivale (mais oui !), des têtes d’affiche certes sans grandes surprises mais qui ont su entraîner le public et de belles découvertes: il n’en fallait pas plus.

1. La classe: Billie Eilish

La jeune chanteuse américaine était déjà passée par la main stage du Pukkelpop en 2019. Mais c’était l’après-midi… Cette fois, elle a été promue en clôture de la journée du vendredi. La star a montré qu’elle avait les épaules d’une vraie tête d’affiche en livrant un show sans fausses notes. Alternant tubes bondissants – You should see me in a crown – et balades plus posées – What was I made for ? – Billie Eilish a électrisé un public qui connaissait par cœur tous ses morceaux. Impressionnant.

2. Le coup de cœur: Boygenius

Le trio d’Américaines a envoûté la scène marquee avec son rock indé, le vendredi après-midi. Lucy Dacus, Julien Baker et Phoebe Bridgers ont eu raison de mettre entre parenthèses leurs prolifiques carrières solo pour fonder ce supergroupe. Très complices sur scène, elles nous ont totalement convaincus avec leurs morceaux à la fois mélancoliques, vibrants et engagés. Vivement qu’elles repassent par la Belgique.

3. Le plus: les animations

Le Pukkelpop, ce sont certes des concerts de grosses pointures, des groupes en pleine ascension et des découvertes musicales parfois étonnantes. Mais c’est aussi tout un univers. D’accord, on n’est pas dans l’impressionnante scénographie Disneyland de Tomorrowland mais le festival limbourgeois sait plonger son public dans une ambiance hors du temps. Tout au long de la journée la plaine est en effet animée par diverses activités. Un bus karaoké, une grande roue, des spectacles et concerts surprise, une piste de skateboard, un terrain de basket et même, depuis cette année, une salle accueillant des tournois de jeux vidéo. Parfait pour une pause à l’ombre.

4. Le bémol: les conflits horaires

Neuf scènes, ça permet d’assurer une programmation riche et variée. Le hic, c’est qu’il faut faire des choix et que les horaires ne sont pas toujours des plus judicieux. Un exemple ? Le chanteur américain KennyHoopla programmé en même temps que les Canadiens de Crack Cloud et que la jeune Girl in red. Frustrant pour les amateurs de rock indé.

5. La confirmation: Angèle

La chanteuse bruxelloise occupait pour la première fois la scène principale d’un festival flamand majeur. Avec son show millimétré elle a montré qu’elle était également très populaire en Flandre. Le public du samedi soir était peut-être moins dense que celui de sa consœur Billie Eilish mais ça n’a pas empêché Angèle de le mettre dans sa poche. Elle a même lâché quelques mots en néerlandais et a quitté la scène sourire aux lèvres. Une belle manière de clôturer sa tournée Nonante-Cinq tour en Belgique.